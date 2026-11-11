Gia Lai: Xót xa gần 700 cây thông hàng chục năm tuổi trong rừng phòng hộ bị đốn hạ

Ngày 11/11, Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và các cơ quan chức năng điều tra vụ khai thác rừng trồng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 5, tiểu khu 438, xã Ayun.

Theo ghi nhận của PV, tại hiện trường, nhiều cây thông hàng chục năm tuổi bị đốn hạ nằm rải rác dọc sườn đồi. Những gốc cây có đường kính từ 50-70cm trơ trọi giữa đất, nhựa mủ vẫn còn tươi.

Gần 700 cây thông hàng chục năm tuổi trong rừng phòng hộ bị cưa hạ sát gốc

Cành, lá thông nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong khi phần lớn thân cây đã bị vận chuyển khỏi khu vực, để lại những khoảng trống loang lổ giữa cánh rừng phòng hộ từng phủ kín màu xanh của thông.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, có khoảng 693 cây thông bị cắt hạ, chỉ còn lại phần gốc. Đáng chú ý, phần lớn gốc cây còn nhựa mủ, cành và lá vẫn xanh. Đây là diện tích rừng thông được trồng từ năm 1998, quy hoạch với chức năng rừng phòng hộ, thuộc lâm phần do Trạm Bảo vệ rừng số 5, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý.

Nhiều cây có đường kính lớn bị cưa hạ không thương tiếc, nhựa còn ứa mủ

Trao đổi với PV, ông Hồ Ngọc Thọ - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai cho biết: “Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh vụ phá rừng tại Tiểu khu 438, nhằm xác định chính xác mức độ thiệt hại và truy tìm những đối tượng vi phạm. Bước đầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu đơn vị xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng này”.

Liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh. Theo đó, các cơ quan chức năng đang tập trung kiểm tra, xác minh, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm cũng như trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phần lớn thân cây đã được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ chỉ còn lại cành nhánh

Sau khi có kết quả điều tra, xác minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, tập thể và cá nhân liên quan theo quy định.

Cánh rừng phòng hộ tại xã Ayun đang bị "cạo trọc" từng ngày

Gần 700 cây thông bị đốn hạ tại khu vực rừng phòng hộ xã Ayun là thiệt hại đáng kể đối với tài nguyên rừng, đồng thời đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng được giao. Bên cạnh việc truy tìm các đối tượng trực tiếp khai thác, cơ quan chức năng cần xác minh quá trình vận chuyển số gỗ ra khỏi hiện trường và trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị liên quan.