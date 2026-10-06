Gia Lai: Xóa đường dây ma túy do "nữ quái" cầm đầu

Trong đó, Trần Thị Kiều Oanh (SN 2002, trú phường Hoài Nhơn Tây) và Trần Thanh Tâm (SN 1997, trú phường Hoài Nhơn) bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Huỳnh Tấn Trung (SN 1996), Trương Minh Đức (SN 2001), Nguyễn Hồng Biên (SN 1991), Trần Trực (SN 1998) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994, cùng trú phường Hoài Nhơn) bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Thanh Tâm và Trần Thị Kiều Oanh. Ảnh: Nguyễn Giang

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hoài Nhơn Tây phát hiện Trần Thị Kiều Oanh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Oanh chỉ bán ma túy cho những người quen biết nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh, lực lượng công an xác định: Oanh cùng người yêu là Trần Thanh Tâm tổ chức hoạt động mua bán ma túy theo phương thức khép kín. Hai đối tượng thường cất giấu ma túy tại nhiều địa điểm khác nhau, sau đó chỉ dẫn cho người mua đến nhận. Oanh và Tâm cũng liên tục thay đổi nơi ở, sử dụng các căn nhà thuê làm nơi lưu trú và cất giấu ma túy.

Ngày 15-9, Công an phường Hoài Nhơn Tây triển khai hai tổ công tác đồng thời bắt giữ Oanh và Tâm

Tổ công tác thứ nhất bắt quả tang Oanh khi đối tượng đang điều khiển xe máy điện mang ma túy đi bán. Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 11 túi nilon chứa ma túy.

Cùng thời điểm, tổ công tác thứ hai khống chế Trần Thanh Tâm tại một căn nhà thuê ở phường Hoài Nhơn Tây. Khám xét khẩn cấp nơi ở, lực lượng Công an thu giữ 7 túi nilon chứa ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là 3,3764 gram.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ trong vụ án là 3,3764 gram. Ảnh: Nguyễn Giang

Mở rộng điều tra, Công an phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) và Công an phường Hoài Nhơn tiếp tục bắt giữ 5 đối tượng gồm Trần Trực, Huỳnh Tấn Trung, Trương Minh Đức, Nguyễn Hồng Biên và Nguyễn Thanh Tùng khi các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phường Hoài Nhơn.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy của Oanh và Tâm để sử dụng.

Hiện hồ sơ vụ án cùng các đối tượng đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.