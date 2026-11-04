Gia Lai xếp loại cán bộ Văn phòng UBND tỉnh gắn với chấp hành trật tự, an toàn giao thông

Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của UBND tỉnh về bảo đảm trật tự ATGT. Nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, trung tâm trong việc quản lý, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh và xử lý hoặc đề nghị xử lý vi phạm theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai quán triệt toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm quy định không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. (Ảnh minh hoạ).

Gia Lai yêu cầu triển khai thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh. Gắn việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT với đánh giá, xếp loại chất lượng và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.

Bảo đảm 100% công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng được quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT có liên quan. Nâng cao ý thức tự giác chấp hành, nhất là các quy định về nồng độ cồn, tốc độ và an toàn khi điều khiển phương tiện.

Thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Chú trọng các hành vi có nguy cơ cao gây TNGT như điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không thắt dây an toàn, không sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô theo quy định.

Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong các cuộc họp, giao ban, sinh hoạt cơ quan và các hình thức phù hợp khác.

UBND tỉnh Gia Lai quán triệt toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm quy định không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc. Tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Trường hợp phát hiện công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về nồng độ cồn hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về trật tự ATGT thì kịp thời báo cáo Chánh văn phòng để xem xét, xử lý hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, nhắc nhở.

Đồng thời, sẽ rà soát, lồng ghép việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT vào các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng và xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với tập thể, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

Việc xem xét trách nhiệm, thi đua, khen thưởng đối với trường hợp vi phạm căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định có liên quan. Kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền và chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

Các phòng, ban, trung tâm của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi kế hoạch được ban hành; thực hiện thường xuyên trong giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo.