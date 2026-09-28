Gia Lai: Xe tải tập lái va chạm xe máy khiến 1 người tử vong

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 11h cùng ngày tại khu vực làng Nang Long - O Sơr, xã Gào.

Hiện trường vụ TNGT giữa xe tập lái và xe mô tô.

Thời điểm trên, xe tải tập lái BKS 81C-242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên V.H.V (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển, trên xe có giáo viên của nhà trường, lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đến xã Ia Grai.

Khi đến khu vực trên, xe tải tập lái va chạm với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển. Anh V đang đi từ đường đất trong khu vực rẫy cà phê ra đường tránh.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải tập lái. Anh V bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Sau va chạm, xe tải tập lái kéo lê xe máy khoảng 50m mới dừng lại.

Vụ tai nạn đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.