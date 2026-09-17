Gia Lai xây dựng lộ trình hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp xanh

Theo đó, Tỉnh đoàn Gia Lai làm đầu mối tiếp nhận, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến, dự án tiềm năng; phối hợp với các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia hỗ trợ thanh niên hoàn thiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có cuộc đối thoại với thanh niên

Tỉnh Gia Lai cũng xây dựng quy trình hỗ trợ thanh niên sau khởi nghiệp, tập trung vào hoàn thiện sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu, tiếp cận vốn, công nghệ, kết nối thị trường và mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Trong nông nghiệp, tỉnh định hướng hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất theo hướng công nghệ cao, chế biến sâu, xây dựng vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, phát triển OCOP, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Tỉnh cũng tăng cường kết nối thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã để hình thành chuỗi liên kết sản xuất - chế biến - tiêu thụ.

Gia Lai cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, AI, công nghệ số, công nghệ bán dẫn và những ngành mới. Các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, kỹ năng số, ngoại ngữ, STEM, nghiên cứu, sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai gắn với nhu cầu lao động.

Trong lĩnh vực du lịch và văn hóa, tỉnh tạo điều kiện để thanh niên tham gia xây dựng sản phẩm du lịch, số hóa giá trị văn hóa, di sản, quảng bá du lịch trên nền tảng số và nghiên cứu mô hình “Đại sứ du lịch trẻ tỉnh Gia Lai”.

Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và AI trong thanh niên, phát huy các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Đội hình Bình dân học vụ số” hỗ trợ đưa sản phẩm của thanh niên lên các nền tảng số và mở rộng thị trường.

Mô hình khởi nghiệp của anh Tô Vũ Thành Tín (xã Vạn Đức, Gia Lai) nhận Huân chương Lao động hạng ba

Gia Lai đặc biệt quan tâm thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng biên giới, tập trung hỗ trợ sinh kế, việc làm, phát triển sản xuất và kết nối doanh nghiệp.