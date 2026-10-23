Gia Lai: Xác minh vụ việc người phụ nữ bế trẻ nhỏ đi xin ăn tại phường Quy Nhơn

Trước thông tin phản ánh về tình trạng người lang thang, xin ăn xuất hiện trên một số tuyến đường, ảnh hưởng đến trật tự và mỹ quan đô thị, ông Phan Tuấn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, đã trực tiếp chỉ đạo Công an phường phối hợp với Đội Trật tự đô thị tổ chức kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng trẻ nhỏ để xin tiền.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn đưa người phụ nữ cùng cháu bé về trụ sở để xác minh thông tin liên quan đến việc xin ăn trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện một phụ nữ đang bế theo trẻ nhỏ đi xin ăn và mời về trụ sở để làm rõ. Qua làm việc ban đầu, người phụ nữ khai tên Trần Thị Lánh (sinh năm 1974, trú tại Cát Tiến, tỉnh Gia Lai). Trẻ đi cùng được xác định theo lời khai là cháu N. (sinh tháng 1/2026).

Theo trình bày của bà Lánh, cháu bé là con của ông P.V.C. (sinh năm 1970, quê tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) và bà N.T.N.Đ. Bà Lánh cho biết mình là vợ thứ hai của ông C. và đang nhận chăm sóc cháu bé trong thời gian người đàn ông này đi làm ăn xa. Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có tiền trang trải sinh hoạt và mua thức ăn, bà đã bế trẻ ra đường xin tiền.

Tuy nhiên, những thông tin trên mới chỉ là lời trình bày ban đầu của người phụ nữ, cần được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm chứng, đặc biệt là mối quan hệ giữa những người liên quan, trách nhiệm chăm sóc trẻ và việc có hay không dấu hiệu lợi dụng trẻ em để xin ăn.

Trao đổi về vụ việc, ông Phan Tuấn Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, nhấn mạnh: “Ngay khi nhận được phản ánh, UBND phường đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất nhằm tìm ra giải pháp hỗ trợ nhân đạo, phù hợp cho các hoàn cảnh cơ nhỡ thực sự. Tuy nhiên, chúng tôi cũng giữ vững quan điểm không khoan nhượng với tội phạm. Nếu qua quá trình xác minh phát hiện có dấu hiệu của hành vi chăn dắt, lợi dụng trẻ em để ăn xin trục lợi, địa phương sẽ cương quyết xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.”

Bà Trần Thị Lánh tại buổi làm việc với cơ quan chức năng; số tiền được ghi nhận trong quá trình kiểm tra đang được làm rõ nguồn gốc.

Theo lãnh đạo địa phương, việc kiểm tra, xử lý các trường hợp xin ăn không chỉ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường đô thị văn minh mà còn phải gắn với trách nhiệm bảo vệ những người yếu thế, nhất là trẻ em. Đối với các trường hợp thực sự khó khăn, cần xem xét hoàn cảnh cụ thể để có hướng hỗ trợ phù hợp, tránh để trẻ nhỏ phải chịu ảnh hưởng từ những hoạt động xin ăn trên đường phố.

Thông tin về công tác xác minh, Thiếu tá Đỗ Văn Tuân, cán bộ Công an phường Quy Nhơn phụ trách an ninh trật tự, cho biết: “Hiện tại, Công an phường đã chuyển trường hợp của bà Trần Thị Lánh cho Tổ phòng chống tội phạm phụ trách để tiếp tục điều tra, xác minh sâu hơn. Chúng tôi đang tích cực đối chiếu lời khai, làm việc với các bên liên quan để làm rõ động cơ thực sự. Nếu hành vi cấu thành vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ xử lý triệt để nhằm răn đe.”

Việc chính quyền địa phương kịp thời vào cuộc đã nhận được sự quan tâm của người dân. Chứng kiến lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, anh N.V.M., một người dân sinh sống trên địa bàn, bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng trẻ nhỏ bị đưa ra đường xin ăn, phải tiếp xúc với môi trường giao thông phức tạp và điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo anh M., việc kiểm tra, xác minh là cần thiết để làm rõ hoàn cảnh thực tế của người phụ nữ và cháu bé, đồng thời có biện pháp hỗ trợ hoặc xử lý phù hợp, tránh tình trạng trẻ em bị lợi dụng vào mục đích trục lợi.

Ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, xác minh vụ việc.

Vụ việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa chính quyền, lực lượng công an và các bộ phận phụ trách công tác bảo vệ trẻ em trong việc phát hiện, xác minh những trường hợp trẻ nhỏ bị đưa đi xin ăn. Bên cạnh xử lý các hành vi vi phạm nếu có, việc xác định điều kiện chăm sóc, bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ cần được đặt lên hàng đầu.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Quy Nhơn tiếp tục xác minh, làm rõ. Kết quả xác minh sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét biện pháp xử lý hoặc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi chính đáng của những người liên quan.