Gia Lai xác minh được liệt sỹ Nguyễn Thanh Trì tại Ia Dom

Lực lượng Bộ đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở xã Ia Dom. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/10, thông tin từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã xác minh được thông tin trên tấm bia nhôm tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ tại xã Ia Dom, xác định tên liệt sỹ là Nguyễn Thanh Trì, hy sinh ngày 18/5/1970. Cùng ngày, Đội K52 tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm một hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Trước đó, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tìm thấy một hài cốt liệt sỹ tại rẫy điều của gia đình ông Siu Pích, làng Bi, xã Ia Dom. Di vật được tìm thấy cùng hài cốt có mảnh tăng và một tấm bia bằng nhôm khắc chữ bằng tay.

Từ thông tin do ông Siu Pích cung cấp về quá trình phát hiện di vật, kết hợp với sơ đồ mộ chí của tỉnh, Đội K52 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm từ ngày 2/10.

Đến ngày 14/10, sau khi vệ sinh, xử lý các vết hoen gỉ trên tấm bia, lực lượng chức năng đọc được nội dung: “LIỆT SỸ - NGUYỄN THANH TRÌ - HY SINH 18/5/70.” Thông tin này là cơ sở quan trọng phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sỹ và tìm kiếm thân nhân.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Gia Lai đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và nhân dân biết thông tin liên quan đến liệt sỹ Nguyễn Thanh Trì hoặc gia đình, người thân của liệt sỹ cung cấp để phục vụ công tác xác minh.

Cũng trong ngày 14/10, Đội K52 tiếp tục nắm thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực trên và quy tập thêm một hài cốt liệt sỹ. Tổng số hài cốt liệt sỹ tìm thấy tại khu vực này đến nay là 4 hài cốt.