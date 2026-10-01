Gia Lai: Xã Tuy Phước Bắc nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Bắc tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh: Quang Khang

Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc nhấn mạnh: “Đảng ủy, HĐND xã đánh giá rất cao sự năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ Trung tâm PVHCC. Chúng tôi yêu cầu Trung tâm tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình điểm, tăng cường chuyển đổi số và đặc biệt là giữ vững thái độ phục vụ chuẩn mực, tận tâm để xây dựng nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân”.

Nói về những kết quả đạt được, ông Nguyễn Đình Chương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc khẳng định: “Sự nỗ lực của từng cán bộ, công chức tại Trung tâm PVHCC là yếu tố then chốt giúp địa phương tháo gỡ điểm nghẽn trong giải quyết TTHC. Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tụy, không để hồ sơ của người dân bị tồn đọng hay chậm trễ không rõ lý do”.

Ông Đoàn Quốc Tịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm PVHCC xã Tuy Phước Bắc chia sẻ: “Mục tiêu của các mô hình này là đưa dịch vụ công đến gần nhất với bà con. Việc trực tiếp xuống thôn hướng dẫn không chỉ giúp giảm bớt chi phí đi lại cho người dân mà còn nâng cao kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cộng đồng”.

Trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi trong phương thức phục vụ, ông Lê Văn Nam, người dân đến thực hiện thủ tục về đất đai, cho biết: “Trước đây, mỗi lần đi làm giấy tờ tôi rất e ngại vì sợ thủ tục rườm rà. Lần này đến Trung tâm, tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, từng bước nộp hồ sơ qua điện thoại. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, rõ ràng khiến tôi vô cùng hài lòng”.

Ông Đoàn Quốc Tịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Bắc trong giờ làm việc tại Trung tâm. Ảnh: Quang Khang

Với tinh thần “Lấy người dân làm trung tâm”, trong 9 tháng qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Tuy Phước Bắc đã tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục còn rườm rà. Tính đến ngày 10/9/2026, Trung tâm đã tiếp nhận 7.478 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống một cửa tỉnh Gia Lai. Trong đó, 7.402 hồ sơ đã được giải quyết, với 7.387 hồ sơ đúng và trước hạn.

Việc đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ là một trong những kết quả nổi bật. Theo kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tính đến ngày 15/9/2026, UBND xã Tuy Phước Bắc đạt tổng điểm 97,63, xếp loại Xuất sắc và đứng thứ 28/135 trên toàn hệ thống. Các tiêu chí về công khai, minh bạch; dịch vụ công trực tuyến; thanh toán trực tuyến và mức độ hài lòng đều đạt 100%.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ tại trụ sở, Trung tâm PVHCC xã còn chủ động triển khai nhiều mô hình nhằm hỗ trợ người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính. Nổi bật là việc duy trì “Quầy ưu tiên” dành cho người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ mang thai. Từ đầu năm đến nay, quầy đã hỗ trợ 110 trường hợp, góp phần giúp các nhóm đối tượng cần được ưu tiên tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, nhanh chóng hơn.

Đáng chú ý, mô hình “Dịch vụ công trực tuyến lưu động” được triển khai tại 5 thôn gồm Tú Thủy, Xuân Mỹ, Giang Bắc, Tuân Lễ và Định Thiện đã mang lại hiệu quả tích cực. Đội ngũ cán bộ trực tiếp xuống cơ sở tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ lập hồ sơ cho hơn 350 lượt người dân, tập trung ở các lĩnh vực có nhiều thủ tục như đất đai, hộ tịch.

“Quầy ưu tiên” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước Bắc góp phần hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng ưu tiên thực hiện thủ tục thuận tiện, nhanh chóng. Ảnh: Quang Khang

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết TTHC tại xã Tuy Phước Bắc vẫn còn một số khó khăn khách quan, như hệ thống mạng đôi lúc xảy ra lỗi; việc thống kê, đồng bộ số liệu trực tuyến từ các bộ, ngành cấp trên có thời điểm chưa thuận lợi. Đây cũng là những vấn đề cần tiếp tục được khắc phục để nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.