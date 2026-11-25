Từ chiếc xe lăn đến hành trình sáng tạo phim hoạt hình triệu view

Công việc sáng tạo đã trở thành nhịp sống thường ngày của chị Hảo. Mỗi ngày, chị cùng chồng là anh Đặng Trọng Nhân (SN 2000, quê TP Cần Thơ) miệt mài bên máy tính, từ lên ý tưởng, xây dựng nhân vật đến viết kịch bản, dựng những thước phim hoạt hình ngộ nghĩnh.

Thế nhưng ít ai biết rằng, phía sau những sản phẩm được hàng triệu lượt xem ấy là hành trình vượt qua nghịch cảnh của cô gái từng có quãng thời gian dài thu mình trong căn phòng nhỏ. Năm lên 4 tuổi, Hảo từng bị xe máy tông ngã khiến vùng gáy va vào đá. Tai nạn chỉ để lại vài vết trầy xước nên gia đình đưa chị đến cơ sở y tế thăm khám mà không kiểm tra chuyên sâu.

Đến năm 2016, khi đang học lớp 11, chị bất ngờ đau dữ dội rồi mất cảm giác ở hai chân. Sau nhiều lần thăm khám, chị được chẩn đoán tổn thương tủy sống, viêm tủy và tổn thương vùng cột sống cổ. Nguyên nhân có thể liên quan đến tai nạn lúc nhỏ. Từ đó, chị không thể tự đứng lên, đi lại như trước mà phải gắn bó với chiếc xe lăn.

Từ chiếc xe lăn đến hành trình sáng tạo phim hoạt hình triệu view của đôi vợ chồng trẻ

Chia sẻ với PV, chị Hảo nhớ lại: “Lúc ấy, tôi đang học lớp 11, phải nghỉ học để đi chữa bệnh. Gia đình bán tài sản, đưa tôi đi điều trị tại nhiều bệnh viện. Sau hai năm thử nhiều phương pháp như cấy tế bào gốc và phục hồi chức năng, tình trạng vẫn không cải thiện. Sau những lần điều trị không mang lại kết quả, tôi dần mặc cảm, thu mình trong căn phòng nhỏ. Mỗi lần nhìn bạn bè cùng trang lứa đi học, vui chơi chỉ biết khóc vì khiếm khuyết của mình”.

Bước ngoặt đến vào năm 2019, khi Hảo tìm đến một trung tâm dành cho người khuyết tật tại TP.HCM để học nghề. Tại đây, chị đặc biệt yêu thích thiết kế đồ họa và dần nhận ra mình có thể theo đuổi công việc sáng tạo bằng chính khả năng của bản thân.

Cũng tại trung tâm, chị gặp anh Đặng Trọng Nhân, người sau này trở thành chồng và là bạn đồng hành trong cuộc sống cũng như công việc. Từng là vận động viên Judo, nhưng năm 2014, anh Nhân không may bị đứt dây chằng trong quá trình tập luyện, buộc phải từ bỏ sự nghiệp thể thao. Sau biến cố, anh tiếp tục học văn hóa đến hết lớp 9, rồi chuyển hướng học nghề sửa chữa máy tính tại một trường nghề ở Cần Thơ.

Trong quá trình học, anh được tiếp cận với môn thiết kế đồ họa và chủ động tìm tòi, trau dồi thêm kiến thức qua Internet. Sau khi tốt nghiệp, anh làm việc trong lĩnh vực truyền thông mạng xã hội, đồng thời học thêm kỹ thuật quay phim, dựng phim, từng bước tích lũy kinh nghiệm để theo đuổi công việc sáng tạo nội dung.

Có chung niềm đam mê sáng tạo, anh Nhân dành nhiều thời gian hướng dẫn, hỗ trợ Hảo học tập và làm việc. Năm 2020, chị thi đỗ vào Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin TP.HCM, ngành thiết kế đồ họa. Lo bạn gái gặp khó khăn khi di chuyển, anh Nhân quyết định nghỉ việc, lên TP.HCM thuê nhà gần trường để tiện đưa đón, chăm sóc chị.

Trong thời gian này, cả hai cùng làm thiết kế đồ họa, truyền thông cho một công ty, đồng thời nhận thêm các dự án bên ngoài để trang trải cuộc sống. Thu nhập không ổn định nhưng tình yêu và sự thấu hiểu giúp họ kiên trì theo đuổi công việc.

Bằng đam mê thiết kế đồ họa cùng sự đồng hành của chồng chị đã xây dựng kênh YouTube chuyên sản xuất phim hoạt hình, mang lại thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi tháng

“Chúng tôi gắn bó vì có chung sở thích, yêu công việc sáng tạo và hiểu những khó khăn của nhau. Cả hai luôn động viên nhau học tập, làm việc và theo đuổi những dự định riêng”, anh Nhân chia sẻ.

Biến đam mê thành sinh kế trên nền tảng số

Mong muốn tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng, chị Hảo nảy ra ý tưởng sản xuất phim hoạt hình ngắn về đời sống thường ngày. Tháng 5/2021, chị cùng anh Nhân xây dựng kênh YouTube Heo Đen Official.

Ban đầu, cả hai tự mày mò mọi công đoạn. Hảo phụ trách ý tưởng, bối cảnh, kịch bản; anh Nhân đảm nhận xây dựng tình huống, lời thoại, tạo chuyển động và dựng phim. Cả hai cùng lồng tiếng, có video mất cả tháng mới hoàn thành.

Từ những ý tưởng ban đầu, các nhân vật như Heo Đen, chim cánh cụt, hà mã, chó hay ông Ba bán tạp hóa lần lượt ra đời. Những câu chuyện gần gũi, hài hước không chỉ mang lại tiếng cười mà còn lồng ghép nét văn hóa đặc trưng của nhiều vùng miền, gửi gắm thông điệp về cách ứng xử và tình người trong cuộc sống.

Cũng trong năm 2021, Hảo và Nhân quyết định trở về Gia Lai sinh sống. Được gia đình ủng hộ, hai người tiếp tục duy trì công việc sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp không dễ dàng. Hai năm đầu, kênh gần như chưa mang lại thu nhập. Đến tháng 3/2023, doanh thu chỉ đạt 1,3 triệu đồng.

Vượt lên nghịch cảnh, cô gái trẻ đã có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng hết mực yêu thương

Không nản lòng, vợ chồng chị tiếp tục học hỏi, điều chỉnh nội dung và cải thiện chất lượng sản phẩm. Năm 2023, cả hai đăng ký kết hôn. Hơn một năm sau, gia đình nhỏ đón thêm thành viên mới là một bé gái. Vợ chồng chị chuyển đến thuê nhà tại khu dân cư Phú An, phường Diên Hồng (Gia Lai), vừa chăm sóc con vừa duy trì công việc sáng tạo.

Nhờ sự kiên trì, nhiều phim hoạt hình của hai vợ chồng được khán giả đón nhận, có sản phẩm đạt hơn 1 triệu lượt xem. Từ công việc ban đầu xuất phát từ đam mê, hoạt hình dần trở thành sinh kế chính của gia đình. Hiện doanh thu của vợ chồng chị Hảo đạt hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, sau khi trừ thuế và các chi phí liên quan từ những sản phẩm đăng tải trên nền tảng số.

Năm 2023, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao bằng khen ghi nhận chị Hảo là thanh niên khuyết tật tiêu biểu. Hội Người khuyết tật và Bảo trợ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cũng tặng giấy khen, biểu dương tinh thần vượt khó vươn lên của chị.

Anh Rơ Mah Công - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ia Dơk - đánh giá: “Mặc dù mang khiếm khuyết ở đôi chân, chị Hảo chưa bao giờ để nghịch cảnh cản bước ước mơ. Bằng ý chí, nghị lực và niềm đam mê sáng tạo, chị không ngừng nỗ lực, từng bước khẳng định giá trị bản thân qua những sản phẩm phim hoạt hình thu hút hàng triệu lượt xem.

Câu chuyện của vợ chồng chị Hảo không chỉ là hành trình vượt lên nghịch cảnh mà còn cho thấy cơ hội việc làm rộng mở từ môi trường số. Khi có quyết tâm, kỹ năng và sự đồng hành, người khuyết tật hoàn toàn có thể phát huy năng lực, tạo dựng sinh kế và đóng góp cho xã hội bằng chính khả năng của mình”.