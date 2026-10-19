Gia Lai: Vượt ẩu trên Quốc lộ 14, tài xế xe khách 46 chỗ suýt gây tai nạn

Ngày 19/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế ô tô khách có hành vi vượt xe không đúng quy định trên Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn xã Chư Sê.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 14, khi vượt xe tại đoạn đường có vạch kẻ liền và khuất tầm nhìn đã suýt va chạm với phương tiện đi ngược chiều. Rất may, tài xế phương tiện đối diện kịp thời phanh lại nên không xảy ra tai nạn.

Hình ảnh xe khách vượt ẩu. Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip khiến nhiều người xem thót tim, đồng thời bày tỏ bức xúc trước hành vi vượt ẩu, coi thường an toàn giao thông, nhất là khi phương tiện vi phạm là ô tô khách chở nhiều người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã xác minh, xác định phương tiện xuất hiện trong clip là ô tô khách giường nằm 46 chỗ của nhà xe Minh Linh, tỉnh Đắk Lắk.

Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.T.Q. (SN 1977, trú tỉnh Đắk Lắk), có giấy phép lái xe hạng E, thời hạn đến tháng 7/2028.

Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế xe khách. Ảnh: CACC

Căn cứ hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã ra quyết định xử phạt tài xế 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các tài xế khi tham gia giao thông, đặc biệt là người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hành khách. Việc vượt xe tại khu vực cấm vượt, nơi khuất tầm nhìn không chỉ vi phạm quy định giao thông mà còn có thể đẩy hành khách và những người đi đường vào tình huống nguy hiểm.