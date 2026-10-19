Gia Lai vượt 38% kế hoạch thu hút dự án đầu tư năm 2026

Gia Lai thu hút hơn 214.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ đầu năm. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ ngày 9/10 đến ngày 15/10/2026, địa phương thu hút mới 8 dự án với tổng vốn đầu tư 15.183,69 tỷ đồng. Trong đó, có 7 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn 15.163,69 tỷ đồng.

Một số dự án có vốn đầu tư lớn gồm Khu chung cư thương mại và dịch vụ du lịch Quy Nhơn của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định, với tổng vốn 12.886,78 tỷ đồng; Khu đô thị đường Nguyễn Chí Thanh của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Cao Nguyên Xanh, vốn 1.651,99 tỷ đồng; Trường mầm non và trường phổ thông liên cấp chất lượng cao tại phường Hội Phú của Công ty TNHH Gia Phúc Gia Lai, vốn 450 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khu kinh tế, khu công nghiệp thu hút thêm một dự án là Nhà máy sản xuất túi xách của Công ty TNHH Triobag Việt Nam, với vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm, các dự án đầu tư trong nước tiếp tục chiếm ưu thế, với 227 dự án và tổng vốn 209.451,40 tỷ đồng. Tỉnh thu hút 8 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn 4.677,47 tỷ đồng, tương đương 179,9 triệu USD.

Xét theo lĩnh vực, xây dựng và hạ tầng dẫn đầu với 79 dự án, tổng vốn 161.196,55 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp có 61 dự án, vốn 8.449,1 tỷ đồng; nông, lâm nghiệp và thủy sản có 56 dự án, vốn 14.329,14 tỷ đồng.

Bên cạnh các dự án mới, Gia Lai đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 101 dự án, với tổng vốn tăng thêm 15.496,27 tỷ đồng. Riêng trong tuần được báo cáo, tỉnh điều chỉnh 3 dự án, vốn tăng thêm 417,94 tỷ đồng.

Trong quý IV/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án; ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư.

Tỉnh cũng sẽ xử lý các dự án chậm triển khai, không có khả năng thực hiện theo quy định, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để chuyển kết quả thu hút đầu tư thành vốn thực hiện và năng lực sản xuất mới.