Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Việt Nam lên ngôi vô địch sau trận hòa Qatar

Các cầu thủ U23 Việt Nam gặp khó trong hiệp 1. Ảnh: HAGLFC

U23 Qatar nhập cuộc chủ động, nhanh chóng đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân U23 Việt Nam. Phút 19, Al Rawi bứt tốc bên cánh phải, vượt qua hàng phòng ngự đội chủ nhà trước khi tung cú sút chéo góc. Bóng dội cột dọc, chạm người Faragalla rồi đi vào lưới, giúp U23 Qatar vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua, U23 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả bằng những pha tấn công ở hai biên. Phút 27, Bảo Long thực hiện quả tạt từ cánh trái nhưng hàng phòng ngự Qatar kịp thời hóa giải. Các cầu thủ chủ nhà cũng tích cực hoán đổi vị trí, tìm cách kéo giãn đội hình đối phương, song chưa thể tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm. Hiệp một khép lại với lợi thế 1-0 nghiêng về U23 Qatar.

Bước sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhanh chóng phát huy hiệu quả. Phút 48, từ đường chuyền bên cánh phải vào khu vực trung lộ, hàng phòng ngự U23 Qatar lúng túng trong khâu cản phá, tạo điều kiện để Minh Tâm băng vào dứt điểm căng, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Tiền đạo Nguyễn Minh Tâm tỏa sáng mang lại bàn gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam. Ảnh: HAGLFC

Bàn gỡ hòa giúp U23 Việt Nam thi đấu hưng phấn và tự tin hơn. Trong khi đó, U23 Qatar không còn duy trì được sức ép như trong hiệp một, buộc phải điều chỉnh lối chơi để tìm kiếm bàn thắng.

Với tỷ số 1-1 đủ để bảo đảm ngôi vô địch, U23 Việt Nam chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và hạn chế những khoảng trống cho đối phương khai thác. Phút 71, Williams Minh Hoàng gặp chấn thương sau tình huống bị phạm lỗi khi nỗ lực vượt qua hai cầu thủ Qatar và phải rời sân.

Những phút còn lại, U23 Việt Nam thi đấu tập trung, bảo toàn thành công tỷ số hòa 1-1 đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.

U23 Việt Nam giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Ảnh: HAGLFC

Với kết quả này, U23 Việt Nam chính thức giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế U23 năm 2026. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của toàn đội, đồng thời mang đến tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị hướng tới những nhiệm vụ quốc tế sắp tới.