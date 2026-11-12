Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Thái Lan thua sát nút Qatar

Chiều 12/11, U23 Thái Lan có màn so tài với Qatar tại lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. Sau thất bại 0-3 trước U23 Việt Nam ở trận ra quân, đội bóng xứ chùa Vàng đặt mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

U23 Thái Lan có trận đấu khó khăn trước Qatar (Ảnh: FAT).

Ở phía đối diện, U23 Qatar cũng chỉ có được trận hòa trước Singapore ở ngày ra quân nên muốn hướng đến một kết quả tích cực trước Thái Lan. Sau những phút đầu thăm dò, đại diện Tây Á dần kiểm soát thế trận và gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Phút 8, đội trưởng Yamaan Jarrar đột phá bên cánh trái, xâm nhập vòng cấm rồi tung cú sút ở góc hẹp, đánh bại thủ môn Atthuch Chankar, mở tỷ số cho Qatar.

Có bàn thắng sớm, đại diện Tây Á tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm gia tăng cách biệt. Phút 18, từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm để Jad Bassem Elsayed Saleh bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-0. Ở tình huống này, hàng phòng ngự U23 Thái Lan mắc sai lầm khi không theo kèm cầu thủ đối phương.

Nhận hai bàn thua liên tiếp, U23 Thái Lan buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha tổ chức tấn công của đại diện Đông Nam Á vẫn thiếu sự chính xác ở khâu xử lý cuối cùng. Phút 25, Peeranan Buakai phát hiện thủ môn Qatar dâng cao nên quyết định dứt điểm từ giữa sân, nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Những phút cuối hiệp một, U23 Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép và tạo ra áp lực tương đối lớn lên đối thủ. Phút 44, Peeranan Buakai tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đập người hậu vệ Qatar đi hết đường biên ngang.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Qatar, đại diện Đông Nam Á vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công.

U23 Qatar có chiến thắng đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: FAT).

Trong khi đó, U23 Qatar chủ động duy trì thế trận chắc chắn và tận dụng những khoảng trống để tổ chức phản công. Phút 58, Ibrahim xâm nhập vòng cấm Thái Lan nhưng trọng tài đã phất cờ báo việt vị trước khi cầu thủ này dứt điểm. Không lâu sau, đại diện Tây Á có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 nhưng cú dứt điểm của cầu thủ U23 Qatar lại đưa bóng đi đúng vị trí thủ môn Atthuch Chankar.

Sau tình huống này, đội bóng xứ chùa Vàng tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng những pha lên bóng vẫn thiếu sự đột biến. Phút 65, U23 Thái Lan tổ chức tấn công bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt vào vòng cấm, song hàng phòng ngự Qatar dễ dàng hóa giải.

Ở chiều ngược lại, U23 Qatar tiếp tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Phút 75, Mohamed Hani H Faragalla có cơ hội đệm bóng trong vòng cấm nhưng không thể đánh bại thủ môn Atthuch Chankar.

Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, U23 Thái Lan bất ngờ tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Phút 90+2, thủ môn U23 Qatar phạm lỗi với Phongsakorn Sangkasopha và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Phongsakorn Sangkasopha dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn Mohamed Faouzi Lengliz, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để U23 Thái Lan tìm kiếm bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Qatar giành chiến thắng 2-1, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Gia Lai VTV Cup 2026.