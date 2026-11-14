Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Thái Lan thắng thuyết phục Singapore

Chiều 14/11, U23 Thái Lan có màn đọ sức với Singapore tại lượt trận cuối giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku (Gia Lai). Sau hai thất bại liên tiếp, đội bóng xứ Chùa Vàng đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Singapore để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

U23 Thái Lan giành hạng ba chung cuộc tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. (Ảnh: Changsuek).

Bên phần sân đối diện, dù bị đánh giá thấp hơn và chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đứng thứ ba, nhưng U23 Singapore vẫn đẩy cao tốc độ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội bóng đảo quốc sư tử tổ chức tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ những tình huống dứt điểm ngoài vòng cấm.

Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép, U23 Thái Lan dần lấy lại thế trận và tổ chức những pha lên bóng nguy hiểm. Các cầu thủ áo xanh tích cực phối hợp ở khu vực giữa sân, tận dụng khoảng trống trong hàng phòng ngự Singapore để tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 16, từ một tình huống phối hợp trong vòng cấm, Jaenooduang xuất hiện bên cánh trái rồi tung cú dứt điểm uy lực. Tuy nhiên, thủ môn Muhammad Yazid đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho Singapore.

Những phút tiếp theo, U23 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép và kiểm soát bóng tốt hơn. Dù chiếm ưu thế, Voi chiến vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Những pha phối hợp của đội bóng áo xanh chưa tạo được sự đột biến cần thiết, trong khi hàng phòng ngự Singapore duy trì được sự tập trung.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, U23 Thái Lan cuối cùng cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, Worawut Noisri băng xuống vòng cấm và tung cú dứt điểm nhưng bị hậu vệ Singapore ngăn chặn. Bóng bật đến vị trí của đội trưởng Jeffanafee Mamah, cầu thủ này khéo léo xử lý trong không gian hẹp, tạo điều kiện để Chaiyasit Popoon dứt điểm cận thành, đưa Thái Lan vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng giúp U23 Thái Lan thi đấu tự tin hơn và tiếp tục duy trì thế trận chủ động. Tuy nhiên, Singapore nhanh chóng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, khiến trận đấu trở nên cởi mở hơn. Phút 41, Mosses thực hiện đường chuyền thuận lợi để Abdul Rashid tung cú dứt điểm quyết đoán, đánh bại thủ môn đội Thái Lan và đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Bước sang hiệp hai, U23 Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình và gia tăng tốc độ tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Những tình huống lên bóng từ hai hành lang cánh liên tục được triển khai, tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Singapore.

Các cầu thủ U23 Thái Lan ăn mừng bàn thắng vào lưới Singapore. (Ảnh: Changsuek).

Phút 57, Paripan Wongsa có pha bứt tốc bên cánh phải rồi ngoặt bóng vào trung lộ trước khi tung cú sút từ rìa vòng cấm. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc, khiến U23 Thái Lan bỏ lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước.

Dù chịu sức ép liên tục, U23 Singapore vẫn tổ chức phòng ngự khá chắc chắn. Thủ môn Muhammad Yazid cùng các hậu vệ đội khách nhiều lần hóa giải những tình huống đưa bóng vào vòng cấm của đối phương.

Tuy nhiên, những nỗ lực của U23 Thái Lan cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 64, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội ở khu vực giữa sân, Phongsakon Sangkasopha bứt tốc phá bẫy việt vị rồi đối mặt với thủ môn Muhammad Yazid. Tiền đạo mang áo số 8 tung cú dứt điểm đưa bóng qua hai chân thủ môn Singapore, nâng tỷ số lên 2-1.

Sau bàn thua, U23 Singapore buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, đội bóng đảo quốc sư tử đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 79, Paripan Wongsa tâng bóng vượt qua cầu thủ Singapore trước khi tung cú sút chìm uy lực từ khoảng cách hơn 20m, nâng tỷ số lên 3-1 cho Thái Lan.

Chung cuộc, U23 Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Singapore, qua đó có 3 điểm và xếp thứ ba chung cuộc tại Gia Lai VTV Cup 2026. Trong khi đó, Singapore khép lại giải đấu với vị trí thứ tư.