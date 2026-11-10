Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Qatar hòa tiếc nuối trước Singapore

Chiều 10/11, trận đấu đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 giữa U23 Qatar và Singapore diễn ra trên sân Pleiku. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Qatar chủ động đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Trong khi đó, đại diện Đông Nam Á chấp nhận chơi lùi sâu và chờ thời cơ phản công.

U23 Singapore (áo xanh) có trận đấu đầy nỗ lực trước Qatar.

Phút 6, từ đường chuyền về của đồng đội, thủ thành Muhammad Yazid băng ra khỏi vòng cấm để nhận bóng nhưng lại xử lý thiếu quyết đoán. Tận dụng cơ hội, một cầu thủ Qatar ập vào, nhưng may mắn là thủ môn Singapore vẫn kịp phá bóng ra biên. Đến phút 19, Ziad Fadi Elaouni tung cú sút căng từ khoảng cách 25m, buộc thủ môn Muhammad Yazid phải bay người cứu thua cho đội nhà.

Sau tình huống này, U23 Qatar tiếp tục duy trì sức ép nhằm tìm kiếm bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Singapore vẫn thi đấu tập trung và hạn chế được những pha lên bóng từ hai biên của đối thủ. Phút 35, sau pha phối hợp với đồng đội trong vòng cấm, Bassam Adel Eid dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Muhammad Yazid phản xạ kịp thời để cứu thua.

Càng về cuối hiệp một, U23 Qatar càng tấn công dồn dập với mục tiêu tìm bàn mở tỷ số trước giờ nghỉ. Phút 42, trung vệ Sherif Hassan bất ngờ dâng cao hỗ trợ tấn công. Anh đi bóng thẳng vào vòng cấm trước khi chuyền cho Mohammad Ali Chakeri. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 lại đưa bóng đi ra ngoài mép lưới khung thành Singapore.

U23 Qatar (áo đỏ) để hòa đáng tiếc trước Singapore.

Bước sang hiệp hai, U23 Singapore chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát bóng trước khả năng tranh chấp của các cầu thủ Qatar. Trong thế trận bế tắc, HLV U23 Singapore quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Fazli Koh vào sân thay Junaidi. Đội bóng đảo quốc sư tử tiếp tục ưu tiên sự chắc chắn và tìm cách hạn chế những pha lên bóng của đối thủ.

Phút 58, U23 Singapore gặp tổn thất về lực lượng khi Sahoo Garv tiếp đất không tốt trong một tình huống tranh chấp và dính chấn thương. Cầu thủ mang áo số 11 phải rời sân, nhường chỗ cho Bin Irwan.

Ở phía đối diện, U23 Qatar dù tổ chức tấn công và kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại tỏ ra thiếu sắc bén trong các tình huống quyết định. Bên cạnh đó, những pha va chạm liên tiếp giữa cầu thủ hai đội cũng khiến trận đấu thường xuyên bị gián đoạn.

Phút 76, Abdul Rashid của U23 Singapore có hành động khiêu khích, khiến Ghanem Albakheet Alminhali bên phía Qatar phản ứng bằng cú đá vào chân đối thủ. Cầu thủ hai đội sau đó lao vào tranh cãi, buộc trọng tài phải can thiệp để ổn định tình hình. Cả Abdul Rashid và Alminhali đều phải nhận thẻ vàng.

Trong những phút cuối, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm và không đội nào tạo được sức ép đáng kể. Chung cuộc, màn so tài giữa U23 Qatar và Singapore khép lại với tỷ số 0-0.

Đội hình ra sân: U23 Qatar: Galal Amir Elsharkawy; Abdalla Mugib Gamer, Marwan Sherif Hassan, Ghanem Al Menhali; Ziad Fadi El Aouni, Moath Ibrahim Taha, Bassam Adel Eid, Qays Husham Al-Rawi; Mohamed Khaled Gouda, Mohammad Ali Chakeri, Mohamed Hani Faragalla. U23 Singapore: Muhammad A.B.M. Yazid; Andrew Aw Yong Rei, Muhammad I.M.B. Mustaqim, Andy Reefqy Hasyim, Kieran Teo Jia Jun; Ajay Robson, Khairin Nadim, Nur Muhammad Asis Ijlalil; Amir Syafiz, Timothy Cheng Tin Hang, Sahoo Garv.