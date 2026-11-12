Gia Lai VTV Cup 2026: Sự chuẩn bị cho tương lai của U23 Việt Nam

Trong danh sách triệu tập 26 cầu thủ, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa những gương mặt từng tham dự ASIAD 2026 như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản và những nhân tố mới đang tìm kiếm cơ hội khẳng định năng lực.

Đáng chú ý, những cầu thủ trẻ như Trần Gia Bảo, Nguyễn Minh Tâm, Williams Minh Hoàn, hay Ngô Đăng Khoa, đều cần được tạo điều kiện thể hiện năng lực trong môi trường thi đấu quốc tế. Việc được đối đầu với những đội bóng có phong cách khác nhau tại Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ giúp các cầu thủ trẻ của Việt Nam bộc lộ rõ hơn ưu điểm, hạn chế, cũng như khả năng thích nghi với yêu cầu chuyên môn của đội tuyển.

Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để tuyển U23 Việt Nam đánh giá lực lượng và hoàn thiện lối chơi. Ảnh: HAGL FC

Theo HLV Đinh Hồng Vinh, người tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam, Gia Lai VTV Cup 2026 là giải giao hữu quốc tế có chất lượng chuyên môn đáng chú ý, cơ hội cọ xát bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, đồng thời để các cầu thủ U23 Việt Nam lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho tương lai.

Tại buổi họp báo trước giải, HLV Đinh Hồng Vinh chia sẻ: Tham dự giải lần này, U23 Việt Nam có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự ASIAD và những gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam.

Giải đấu là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho tuyển Việt Nam. Năm 2027, Việt Nam sẽ có những giải đấu quan trọng như VCK U23 châu Á và Olympic.

Bên cạnh việc kiểm nghiệm nhân sự, Gia Lai VTV Cup 2026 cũng là dịp thuận lợi để U23 Việt Nam thử nghiệm những phương án chiến thuật khác nhau. HLV Đinh Hồng Vinh có thể thử nghiệm hệ thống 3 trung vệ, đồng thời kiểm chứng khả năng chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ khi cần thiết. Những phương án tổ chức pressing tầm cao, phòng ngự khu vực, chuyển trạng thái nhanh hoặc chủ động kiểm soát bóng cũng cần được áp dụng trong những hoàn cảnh cụ thể.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu có một giải đấu thành công, đồng thời toàn đội cũng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027.

Nhấn mạnh mục tiêu của U23 Việt Nam trong thời gian tới, HLV Đinh Hồng Vinh cho rằng: “U23 Việt Nam hướng đến năm 2027 với những giải đấu quan trọng như VCK U23 châu Á và xa hơn là Olympic. Tương tự như 3 năm trước, dù quỹ thời gian chuẩn bị có phần gấp rút, nhưng những thành công trong năm 2025 và 2026 đã là câu trả lời. Giải đấu sẽ là trải nghiệm tốt cho những cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới. Chúng tôi sẽ thể hiện khát khao cống hiến để có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, toàn đội cũng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027”.

Một chức vô địch sẽ mang đến niềm vui, nhưng việc tìm ra những cầu thủ chất lượng và xây dựng được lối chơi hiệu quả mới là thành quả có giá trị quan trọng hơn. Gia Lai VTV Cup 2026 là giải đấu giao hữu nên áp lực thành tích với U23 Việt Nam không quá lớn. Chính vì vậy, HLV Đinh Hồng Vinh cần tận dụng tối đa cơ hội để thử nghiệm.

Gia Lai VTV Cup 2026 diễn ra từ ngày 10 - 14/11 trên sân Pleiku với sự tham dự của U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.