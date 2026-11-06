Gia Lai VTV Cup 2026: Phép thử với thế hệ U23 mới

Bước đệm cho tương lai bóng đá Việt

Từ ngày 10 đến 14/11, U23 Việt Nam sẽ tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân vận động Pleiku. Giải đấu quy tụ bốn đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội để U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, phát triển lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia.

Diễn ra trong giai đoạn bóng đá Việt Nam chuyển giao lực lượng sau ASIAD 20, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa cạnh tranh thành tích mà còn là dịp để ban huấn luyện đánh giá chất lượng cầu thủ trẻ, thử nghiệm đội hình và xây dựng bộ khung cho những giải đấu tiếp theo.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam dự kiến hội quân sau vòng 7 V-League 2026-2027, với lực lượng chủ yếu gồm các cầu thủ sinh từ năm 2005 trở về sau. Do huấn luyện viên Kim Sang-sik bận công việc cùng đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Days tháng 11, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao phụ trách đội bóng.

Từng trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 20, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh có lợi thế trong việc nắm bắt năng lực cầu thủ và duy trì sự ổn định về chuyên môn. Tuy nhiên, với nhiều thay đổi về nhân sự, nhiệm vụ đặt ra cho ban huấn luyện là tìm kiếm sự kết nối giữa các vị trí, đồng thời xác định những gương mặt đủ khả năng đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế.

Dù sở hữu một số cầu thủ từng thi đấu tại V-League, U23 Việt Nam vẫn cần thêm những trận đấu chất lượng để kiểm chứng năng lực. Bởi so với môi trường câu lạc bộ, bóng đá quốc tế đòi hỏi cao hơn về tốc độ xử lý, khả năng tranh chấp, tổ chức chiến thuật và bản lĩnh trước sức ép.

Nhận diện các đối thủ

Tại Gia Lai VTV Cup 2026, ba đối thủ mang đến những thử thách khác nhau. Trong đó, cuộc đối đầu với U23 Thái Lan nhận được nhiều sự quan tâm bởi tính cạnh tranh giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á.

Với nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng phối hợp nhanh và tổ chức tấn công đa dạng, U23 Thái Lan được xem là đối thủ phù hợp để kiểm tra khả năng kiểm soát tuyến giữa, duy trì cự ly đội hình và chuyển đổi trạng thái của các cầu thủ Việt Nam.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ nhận định, lứa U23 của Việt Nam thời điểm hiện tại đang có sự tiến bộ vượt bậc với những thành tích đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, với các đối thủ ở giải lần này, Thái Lan sẽ là đối thủ rất khó chơi.

"Bởi lẽ trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Đông Nam Á, hai đội bóng này luôn so kè và có sự cạnh tranh quyết liệt. Trước đây, Việt Nam thường bị đánh giá thấp hơn Thái Lan, nhưng hiện tại thì mọi chuyện đã khác khi chúng ta có thể đá sòng phẳng với họ", ông Thọ lý giải.

Thử thách lớn hơn có thể đến từ U23 Qatar, đại diện Tây Á sở hữu nhiều cầu thủ có lợi thế về thể hình, thể lực. Trước đối thủ này, U23 Việt Nam cần thể hiện khả năng tranh chấp, chống bóng bổng, tổ chức phòng ngự và xử lý tình huống dưới áp lực cao.

"Với U23 Singapore, tôi cho rằng chúng ta không e ngại đối thủ này. Nhưng với Qatar, đây là đội bóng có thể hình, thể lực rất tốt. Tôi dự đoán, Qatar sẽ vô địch giải đấu và vị trí thứ hai sẽ là cuộc cạnh tranh của U23 Việt Nam và Thái Lan", chuyên gia Lê Thế Thọ nhận định.

Theo ông Thọ, giá trị của giải đấu không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở khả năng phát hiện những cầu thủ đủ năng lực phát triển lên cấp độ cao hơn.

U23 là nền móng của đội tuyển quốc gia. Đây cũng là độ tuổi mà các cầu thủ cũng đã có sự chín chắn nhất định trong cách thi đấu. "Do đó, xem như giải đấu này là một bài kiểm tra chất lượng để kiểm tra trình độ thật của các cầu thủ", ông Thọ nói thêm.

Hướng tới những mục tiêu dài hạn

Bên cạnh cơ hội cọ xát, Gia Lai VTV Cup 2026 còn có ý nghĩa trong chiến lược phát triển lực lượng kế cận của bóng đá Việt Nam, nhất là khi đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.

Trong giai đoạn này, huấn luyện viên Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện cần tiếp tục rà soát nhân sự, đánh giá phong độ và lựa chọn những phương án phù hợp. Việc đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam cùng tham gia các đợt giao hữu trong tháng 11 tạo điều kiện để mở rộng phạm vi theo dõi, tuyển chọn cầu thủ.

Nói về kế hoạch này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Văn Phú chia sẻ: "Chúng ta đang đồng nhất kế hoạch lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia thông qua 2 giải giao hữu trong tháng 11 dành cho U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Việc chuẩn bị cho 2 đội tuyển được tiến hành song song để chọn ra cầu thủ tốt nhất thi đấu Asian Cup".

Theo đó, những cầu thủ trẻ thể hiện tốt tại Gia Lai VTV Cup có thể được xem xét bổ sung vào danh sách theo dõi của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cơ hội góp mặt tại Asian Cup 2027 không chỉ phụ thuộc vào màn trình diễn trong một vài trận giao hữu mà còn đòi hỏi sự ổn định về phong độ, khả năng thích nghi chiến thuật và kinh nghiệm thi đấu.

Quan trọng hơn, việc tạo môi trường cạnh tranh giữa các thế hệ sẽ giúp bóng đá Việt Nam chủ động chuẩn bị lực lượng thay thế những trụ cột trong tương lai, hạn chế khoảng trống nhân sự khi bước vào các chu kỳ thi đấu mới.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam cũng đang hướng tới những nhiệm vụ quan trọng gồm Giải U23 Đông Nam Á 2027, SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028. Đây là những sân chơi đòi hỏi quá trình chuẩn bị liên tục, thay vì chỉ tập trung lực lượng trong thời gian ngắn trước giải.

Theo chuyên gia Lê Thế Thọ, thực tế, bóng đá trẻ Việt Nam đã ghi nhận những kết quả tích cực với Huy chương Vàng SEA Games 33, vị trí thứ ba tại Giải U23 châu Á 2026 và thành tích vào tứ kết ASIAD 20. Tuy nhiên, thành công của một thế hệ không đồng nghĩa với việc đội tuyển có thể duy trì thành tích tương tự nếu thiếu sự chuẩn bị lực lượng kế cận.

"Khi nhiều cầu thủ quá tuổi, ban huấn luyện phải xây dựng bộ khung mới, tạo điều kiện để các gương mặt trẻ tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện năng lực. Đây là quá trình cần sự kết hợp giữa đào tạo tại câu lạc bộ, thi đấu trong nước và cọ xát quốc tế", ông Thọ chia sẻ.

Theo các chuyên gia, chu kỳ U23 châu Á 2028 gắn với mục tiêu phát triển lực lượng hướng tới Olympic Los Angeles 2028 càng đặt ra yêu cầu chuẩn bị sớm, xây dựng đội hình có chiều sâu và khả năng cạnh tranh trước các đối thủ mạnh. Vì vậy, Gia Lai VTV Cup 2026 cần được nhìn nhận như một bước đi trong kế hoạch dài hạn, thay vì chỉ là giải đấu giao hữu đơn thuần. Điều quan trọng không chỉ là số trận thắng hay thứ hạng chung cuộc, mà còn ở việc ban huấn luyện phát hiện được những nhân tố triển vọng, đánh giá chính xác hạn chế và xác định hướng hoàn thiện đội hình.