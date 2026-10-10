Gia Lai: Vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế sai quy định, nhà trường phải hoàn trả

Ngày 10/10, đại diện Trường THCS Hùng Vương cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND xã Ia Grai, nhà trường đã làm việc với giáo viên và Ban đại diện cha mẹ học sinh để làm rõ việc vận động, thu tiền tại một số lớp học.

Trước đó, nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới, một số giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh tại trường đã kêu gọi đóng góp tiền mua bàn ghế, sơn sửa và trang trí lớp học. Mức vận động được đưa ra từ 300.000-500.000 đồng/học sinh.

Cụ thể, tại lớp 8A6, một phụ huynh đăng tải thư kêu gọi đóng góp, cho biết nhà trường đã hỗ trợ 12 bộ bàn ghế mới. Phần kinh phí đối ứng của lớp để mua 12 bộ bàn ghế học sinh là 13,2 triệu đồng.

Thư kêu gọi nộp tiền đối ứng mua bàn ghế được đăng tải trong lớp 8A6 trước đó. Ảnh N.N

Ngoài khoản tiền mua bàn ghế, lớp còn dự kiến chi cho việc sơn sửa phòng học, hành lang, trang trí, sắp xếp lớp học, mua dụng cụ vệ sinh và kệ trưng bày kỷ niệm. Với 47 học sinh, mỗi em được đề nghị tạm ứng 500.000 đồng để triển khai các công việc. Số tiền còn dư dự kiến chuyển vào quỹ lớp trong năm học.

Tại một số lớp khối 6, giáo viên chủ nhiệm cũng đưa ra phương án vận động phụ huynh đóng góp để thay thế một phần bàn ghế cũ. Theo nội dung kêu gọi, dù bàn ghế hiện có vẫn đủ sử dụng nhưng đã xuống cấp, một số bộ bị lung lay, nên giáo viên mong muốn phụ huynh chung tay cải thiện điều kiện học tập cho học sinh. Qua tham khảo, giá một bộ bàn ghế mới khoảng 1,15 triệu đồng. Nếu chia đều cho học sinh, mức đóng góp dự kiến là 300.000 đồng/em.

Theo ông Trần Văn Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, qua xác minh, một số giáo viên và phụ huynh đã tự vận động đóng góp trên các nhóm chung của ba lớp 8A6, 6A3 và 6A4 để mua thêm bàn ghế mới.

Mỗi học sinh đóng từ 300.000 - 500.000 đồng mua bàn ghế. Ảnh N.N

Phương án dự kiến là mỗi lớp được trang bị thêm một nửa số bàn ghế mới, số còn lại tiếp tục sử dụng bàn ghế hiện có. Qua vận động, phụ huynh hai lớp 6A3 và 6A4 đã đóng góp hơn 26 triệu đồng.

Sau khi nắm bắt thông tin về việc vận động đóng góp chưa đúng quy định, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng ngay việc kêu gọi, gỡ bỏ các nội dung vận động trên nền tảng số. Đồng thời, nhà trường liên hệ với phụ huynh để hoàn trả hơn 26 triệu đồng đã tiếp nhận.

“Với tư cách là người đứng đầu, tôi xin chịu trách nhiệm chính trong công tác quản lý, điều hành khi để xảy ra thiếu sót, để giáo viên tự ý vận động các nguồn xã hội hóa không đúng quy định. Đơn vị cũng đã họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và báo cáo lãnh đạo xã theo quy định”, ông Đức thông tin.

Liên quan vụ việc, UBND xã Ia Grai đã có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý việc vận động, thu các khoản đóng góp không đúng quy định tại Trường THCS Hùng Vương.

Vận động phụ huynh đóng tiền mua bàn ghế sai quy định, Trường THCS Hùng Vương phải hoàn trả hơn 26 triệu đồng. Ảnh T.H

Theo UBND xã Ia Grai, ngay sau khi phát hiện vụ việc, địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, yêu cầu nhà trường dừng việc vận động, thu tiền từ phụ huynh học sinh; đồng thời tổ chức họp, nhắc nhở và chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan trong toàn đơn vị.

Vụ việc mới dừng ở việc kêu gọi, số phụ huynh đóng góp còn ít, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; chưa ghi nhận dấu hiệu vụ lợi hoặc sử dụng tiền đã tiếp nhận vào mục đích không phù hợp. Các khoản tiền đã thu được hoàn trả cho phụ huynh học sinh.

Để tránh tái diễn tình trạng tương tự, UBND xã Ia Grai yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về thu, vận động và tiếp nhận tài trợ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay khi phát sinh sai sót.

Đối với lãnh đạo Trường THCS Hùng Vương, địa phương yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra việc vận động, thu và tiếp nhận các khoản đóng góp khi chưa bảo đảm đúng quy định.