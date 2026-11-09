Gia Lai: Vận động di dời 30 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Sáng 9/11, ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương đã triển khai phương án ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ sạt lở đất đá tại khu vực núi Một.

Theo đó, 30 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao thuộc tổ dân phố 19 và tổ dân phố 20 đã được tổ chức di dời đến nơi an toàn.

Lãnh đạo phường cùng các lực lượng chức năng trực tiếp xuống địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án sơ tán. Nhờ công tác vận động được triển khai quyết liệt, phần lớn các hộ dân đồng thuận, chủ động di chuyển đến địa điểm sơ tán tập trung hoặc nhà người thân ở khu vực an toàn.

Để người dân yên tâm tránh trú, chính quyền địa phương bố trí nơi ăn ở tạm thời, cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu và thực hiện chế độ hỗ trợ sinh hoạt trong những ngày sơ tán theo quy định.

Lực lượng chức năng vận động, tổ chức di dời 30 hộ dân đến nơi an toàn.

Ông Hoàng cho biết, trước mắt người dân được hướng dẫn đến ở tại nhà người thân. Địa phương cũng bố trí nơi ở tạm tại trụ sở khu phố để sẵn sàng phục vụ khi phát sinh nhu cầu.

Hiện Trung tâm Sự nghiệp công, lực lượng công an, quân sự và ban nhân dân các tổ dân phố duy trì trực 24/24 giờ, tổ chức chốt giữ tại khu vực núi Một và núi Bà Hỏa. Các lực lượng đã chuẩn bị phương tiện, vật dụng và nhu yếu phẩm để có thể triển khai sơ tán ngay khi cần thiết.

Núi Một có diện tích gần 7ha, cao hơn 40m, nằm cạnh sông Hà Thanh, kéo dài dọc đường Hoa Lư, từ khu vực Cầu Đôi đến cầu Chữ Y.

Phó Chủ tịch phường (mũ xanh) xuống tận nơi di dời 30 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở.

Do địa hình dốc, đất đá phong hóa mạnh, khu vực này thường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở vào mùa mưa, đe dọa các hộ dân sinh sống dưới chân núi.

Đáng chú ý, trong đợt bão số 13 và mưa lũ cuối năm 2025, nhiều vị trí trên núi Một đã xảy ra sạt lở, khiến đất đá tràn xuống khu dân cư, gây lo ngại về an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Đầu tháng 11/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất danh mục dự án và định hướng quy hoạch, đầu tư tại phường Quy Nhơn. Trong đó, dự án cải tạo, chỉnh trang và xử lý sạt lở núi Một được đưa vào danh mục nghiên cứu, với phương án hạ một phần mái núi và di dời ngay các hộ dân có nguy cơ cao.

Chỗ ở tạm thời cho các hộ dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 9/11, gió mùa đông bắc kết hợp với gió đông gây mưa lớn tại miền Trung, tập trung từ Bắc Trung Bộ đến duyên hải Nam Trung Bộ. Gia Lai là một trong những địa phương được dự báo có mưa lớn.

Trước tình hình trên, chính quyền phường Quy Nhơn khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, nghiêm túc thực hiện hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý trở lại khu vực nguy hiểm khi chưa được xác nhận an toàn.