Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Công chính và Giao thông Vương quốc Campuchia. (Ảnh: CÔNG CƯỜNG)

Buổi làm việc do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì, với sự tham dự của đại diện các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Chi cục Hải quan khu vực XIV và chính quyền địa phương.

Về phía Campuchia có ông Tang Samouen, Quốc vụ khanh Bộ Công chính và Giao thông, Phó Giám đốc Dự án 3CEP; ông Khan Chamnan, Phó Tỉnh trưởng Ratanakiri cùng các thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện phía Campuchia đã giới thiệu tổng quan về mục tiêu, phạm vi và nội dung khảo sát thực địa thuộc Dự án 3CEP (Dự án Tăng cường kết nối giao thông và thương mại khu vực). Phía tỉnh Gia Lai cũng thông tin chi tiết về định hướng quy hoạch tổng thể, hiện trạng hạ tầng giao thông kết nối vùng, cũng như số liệu về lưu lượng phương tiện, hành khách và kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong thời gian qua.

Trên tinh thần cởi mở, hợp tác, hai bên đã tập trung phân tích, đối chiếu các số liệu chuyên môn, thông số kỹ thuật về cốt nền, quy mô làn xe, hạ tầng kỹ thuật đấu nối và những điều kiện pháp lý liên quan. Từ đó đề xuất phương án tối ưu cho dự án kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ giữa cặp Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Việt Nam) và Oyadav (Campuchia).

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tặng quà Đoàn khảo sát của Bộ Công chính và Giao thông Vương quốc Campuchia. (Ảnh: CÔNG CƯỜNG)

Ngay sau phiên thảo luận, đoàn công tác hai nước đã trực tiếp khảo sát thực địa dọc tuyến Quốc lộ 19, trục giao thông huyết mạch nối liền khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền trung Việt Nam với vùng Đông Bắc Campuchia. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế hệ thống cổng kiểm soát, phân luồng làn xe, bến bãi tập kết, khu vực chờ, nhà kiểm tra liên hợp và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện có tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Hoạt động khảo sát thực địa lần này không chỉ cung cấp nguồn tư liệu thực tiễn sinh động phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế dự án mà còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Việc đầu tư nâng cấp, đồng bộ hóa hạ tầng giao thông qua cặp cửa khẩu Lệ Thanh-Oyadav được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các “điểm nghẽn” về logistics, rút ngắn thời gian và chi phí vận tải, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa.

Qua đó, dự án sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy giao thương biên mậu, phát triển kinh tế cửa khẩu giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Ratanakiri nói riêng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kết nối khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.