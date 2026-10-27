Gia Lai: Va chạm với xe tải, 2 người đi xe máy tử vong

Ngày 27/10, UBND xã Pờ Tó cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 5h20 cùng ngày, anh Bùi Anh Quốc (SN 1997, trú tại phường An Bình) điều khiển xe tải mang BKS 81H-149.xx lưu thông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Ia Pa.

Khi đến Km375 trên đường Trường Sơn Đông, thuộc thôn 3, xã Pờ Tó, xe tải xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 81E1-076.xx do anh N.T. (SN 2009, trú tại xã Pờ Tó) điều khiển, chở theo một nam thanh niên chưa rõ lai lịch, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh D.H

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, cả hai phương tiện bị hư hỏng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Pờ Tó phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) xác minh, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ phương tiện, củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.