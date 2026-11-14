Gia Lai: Va chạm với xe đầu kéo, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 14/11 tại Km6+700 trên quốc lộ 19B, đoạn giao nhau với đường bê tông liên thôn thuộc thôn Long Hậu, xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai.

Xe máy của nạn nhân hư hỏng sau vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn H (SN 1969, trú thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) điều khiển xe máy BKS 77E1-331.71 lưu thông trên đường bê tông liên thôn theo hướng Đông - Tây và chuyển hướng Bắc - Nam vào quốc lộ 19B.

Khi đến lý trình trên thì va chạm với xe đầu kéo 47C-337.02 kéo theo rơ-moóc 47RM-007.48 do Nguyễn Ngọc H (SN 1999, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông theo hướng Tây - Đông. Vụ tai nạn đã khiến ông Nguyễn Văn H tử vong tại chỗ, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do lái xe đầu kéo Nguyễn Ngọc H điều khiển xe đến đoạn đường giao nhau không giảm tốc độ, không chú ý quan sát. Ông Nguyễn Văn H điều khiển xe máy chuyển hướng không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.