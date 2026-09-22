Gia Lai: Va chạm với ô tô trên quốc lộ 19C, cô gái tử vong

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 21/9, tại Km2+330 trên quốc lộ 19C, đoạn qua thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn.

Thời điểm trên, ô tô mang BKS 77A-039.xx do ông Đỗ Thành V (SN 1980, trú thôn An Lạc Đông, xã Phù Mỹ, Gia Lai) điều khiển chạy hướng từ ngã ba Diêu Trì (xã Tuy Phước) đi xã Vân Canh.

Khi đến lý trình trên đã va chạm với xe máy biển số 77AG-061.xx do chị Phan Thị Quỳnh N (SN 2008, trú thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An, tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến xe máy ngã ra đường, chị N tử vong tại chỗ.

Nhận được thông tin, Công an xã Tuy Phước Tây nhanh chóng phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.