Gia Lai ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Hoa màu của người dân trên địa bàn xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai ngập sâu trong nước do mưa lớn hồi đầu tháng 9/2026. Ảnh minh họa: Hoài Nam/TTXVN

Theo đó, để chủ động ứng phó với mưa lũ và triển khai Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất; chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế.

Các địa phương phải tổ chức chốt trực, kiểm soát tại ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi chưa bảo đảm an toàn. Đồng thời, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, phao cứu sinh tại những khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp kiểm tra an toàn hồ, đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du; theo dõi mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành, điều tiết an toàn, phù hợp với diễn biến mưa lũ, kịp thời thông tin đến chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết, xả lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, phân luồng và kiểm soát giao thông.

Nhiều nhà cửa của người dân trên địa bàn phường Pleiku, tỉnh Gia Lai ngập sâu trong nước do mưa lớn hồi đầu tháng 9/2026. Ảnh minh họa: Hoài Nam/TTXVN.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, duy trì thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời báo cáo sự cố, thiệt hại và tình huống bất thường để chỉ đạo xử lý.

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó, giúp chính quyền, người dân và chủ phương tiện hoạt động trên biển chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ chiều tối 21/9 đến chiều 23/9, khu vực phía Đông tỉnh có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50–120 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía Tây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20–40 mm, có nơi trên 50 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cũng đưa ra cảnh báo việc mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi. Tình hình mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, đề nghị các cơ quan, ban ngành và nhân dân theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo để phòng tránh và đảm bảo an toàn.