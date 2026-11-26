Không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng tại Gia Lai từ đêm 27 đến hết ngày 29-11.

Trước tình hình này, các ngành chức năng và địa phương đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, chủ động vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.

Mưa lớn tập trung ở phía Đông, chủ động ứng phó

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 27 đến hết ngày 29-11, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm, cá biệt có nơi trên 400 mm. Khu vực giữa tỉnh có lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Gia Lai - cảnh báo: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét, gió mạnh gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Ở quy mô rộng hơn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ chiều tối 27 đến sáng 30-11, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có tổng lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ.

Hồ Định Bình lúc 11 giờ ngày 26-11 đạt dung tích hơn 211 triệu m﻿3; lưu lượng đến hồ 118 m﻿3/s; tổng lưu lượng đi 98,3 m﻿3﻿/s. Ảnh: Trọng Lợi

Thực hiện Công điện số 65/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 25-11-2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đơn vị quản lý hồ chứa và UBND các xã, phường khẩn trương triển khai công tác ứng phó.

Ông Vũ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên thường trực Ban Chỉ huy yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo và kịp thời thông tin đến thôn, tổ dân phố, người dân.

Các địa phương phải chủ động phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Đối với các xã, phường phía Đông tỉnh, lực lượng xung kích được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đặc biệt lưu ý các điểm sạt lở trong đợt mưa lớn từ ngày 9 đến 13-11 nhưng chưa được khắc phục.

Tại các ngầm, tràn, cầu yếu, tuyến đường bị ngập sâu hoặc nước chảy xiết, chính quyền phải bố trí người canh gác, cắm biển cảnh báo, rào chắn và kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Các địa phương vùng thấp trũng ở hạ lưu sông Kôn, sông Hà Thanh như các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn Bắc và khu vực hạ lưu sông Lại Giang gồm các phường Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam cũng đang theo dõi sát tình hình mưa, lũ và diễn biến mực nước trên sông để chủ động phương án ứng phó.

Trong đó, tập trung rà soát các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, khu vực ven sông, vùng trũng thấp; chuẩn bị lực lượng, phương tiện và điều kiện cần thiết để sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ và báo cáo tình hình trước 15 giờ hằng ngày.

Thực tế, tại phường Hoài Nhơn Bắc, trong tối 25 và sáng 26-11, mưa lớn kết hợp nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập một số khu vực thấp trũng, trong đó có các tuyến tràn Phú Nông, Hy Tường (tổ dân phố Hoài Sơn Đông) hay tràn Quy Thuận (tổ dân phố Hoài Châu Bắc).

Một số tuyến tràn ở các tổ dân phố Hoài Sơn Đông, Hoài Châu Bắc bị ngập do mưa lớn kéo dài. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Văn Hóa - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết, chính quyền đã thông báo, cảnh báo dân qua lại những đoạn tràn bị ngập, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai phương án ứng phó.

Hồ chứa hạ dần mực nước, chủ động tích nước cho mùa khô

Cùng với phương án bảo vệ khu dân cư, công tác vận hành hồ chứa được các đơn vị quản lý đặc biệt chú trọng. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy trình vận hành, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực, thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân trước khi điều tiết nước.

Bắt đầu từ 18 giờ ngày 26-11, Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định vận hành tăng dần lưu lượng xả về hạ lưu hồ Định Bình từ 98 m³/s lên khoảng 400 m³/s, đưa mực nước hồ từ cao trình 90,8 m (dung tích 211 triệu m³) xuống khoảng 89 m (dung tích khoảng 190 triệu m³) trước 18 giờ ngày 27-11 để đón lũ, do dự báo lưu lượng nước về hồ lớn nhất khoảng 900 m³/s. Trong quá trình vận hành, công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, lượng mưa trên lưu vực, lưu lượng nước đến hồ, mực nước hồ và các trạm thủy văn trên sông, kịp thời thông báo đến UBND các xã, phường theo quy định khi thay đổi chế độ vận hành.

Theo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định, tính đến 7 giờ ngày 26-11, tổng lượng nước tại 72 hồ chứa trên địa bàn đạt 539/652 triệu m³, tương đương 83% dung tích thiết kế. Trong đó, 32 hồ đã đầy nước. Một số hồ lớn có tỷ lệ tích nước cao như Định Bình đạt 93%, Đồng Mít 98%, Vạn Hội 96%.

Ông Hồ Nguyên Sĩ - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định - cho hay, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời tăng lưu lượng điều tiết về hạ lưu để hạ dần mực nước tại một số hồ lớn như Định Bình, Đồng Mít, chủ động tạo dung tích đón lũ. Nếu tình hình mưa tiếp tục diễn biến phức tạp, công ty sẽ xem xét tăng thêm lưu lượng điều tiết.

Tuy nhiên, theo ông Sĩ, việc điều tiết phải được tính toán thận trọng, căn cứ vào diễn biến thời tiết và lượng mưa thực tế. Bởi nếu hạ mực nước hồ quá sâu nhưng mưa không đạt như dự báo, việc tích nước trở lại sẽ gặp khó khăn, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Với lượng mưa khoảng 200 mm trong 2 ngày, các hồ vẫn có thể kiểm soát được nhờ chủ động điều tiết trước và sau đợt mưa. Áp lực đối với công tác vận hành sẽ lớn hơn nếu lượng mưa đạt khoảng 300-500 mm trở lên.

Trong khi đó, ở phía Tây tỉnh, mùa mưa năm 2026 cơ bản đã kết thúc. Công tác tích trữ nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027 đang được các đơn vị tập trung triển khai.

Anh Nguyễn Văn Đức (xã Bờ Ngoong) tranh thủ tưới cho vườn cà phê khi nguồn nước còn dồi dào. Ảnh: Minh Phương

Ông Nguyễn Văn Lương - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai - thông tin: Đơn vị đang quản lý 18 hồ chứa, 28 đập dâng, 4 trạm bơm điện và hơn 777 km kênh mương tại 33 xã, phường, với diện tích tưới theo thiết kế 48.753 ha.

Đến ngày 25-11, tổng lượng nước tích trữ đạt 528 triệu m³, tương đương 91,66% dung tích thiết kế. Trong đó, 9 hồ đã đầy nước; riêng hồ Ia Ring đang sửa chữa nên mới tích được hơn 57% dung tích thiết kế.

Để chủ động nguồn nước cho vụ sản xuất tới, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng phương án tích nước, thường xuyên theo dõi thời tiết, tận dụng các đợt mưa để bổ sung nguồn nước theo đúng quy trình.

Bước vào vụ Đông Xuân 2026-2027, đơn vị sẽ điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm thông qua sửa chữa các điểm rò rỉ, nạo vét kênh mương, tổ chức tưới luân phiên và kéo dài chu kỳ tưới phù hợp.

Sử dụng hiệu quả nguồn nước, nhiều hộ dân ở xã Bờ Ngoong lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm cho vườn cà phê. Ảnh: Minh Phương

Theo Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, hiện nay, tổng dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi khu vực cao nguyên Trung Bộ đạt khoảng 91% dung tích thiết kế.

Tuy nhiên, riêng phía Tây Gia Lai vẫn có khoảng 114.700 ha cây lâu năm nằm ngoài phạm vi phục vụ của công trình thủy lợi, phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tại chỗ.

Trong bối cảnh mùa khô 2026-2027 được dự báo có nguy cơ khắc nghiệt do tác động của El Niño, việc chủ động bảo vệ, tích trữ và sử dụng tiết kiệm nguồn nước cần được thực hiện ngay từ đầu vụ.

Phía Tây tỉnh cần giữ nước, sử dụng nước hợp lý ngay đầu mùa khô

PGS.TS. Lê Quốc Thanh. Ảnh: Minh Phương

Bên lề tọa đàm về giải pháp sử dụng nguồn nước, thích ứng hạn hán trong sản xuất cây công nghiệp và cây ăn quả vùng Tây Nguyên do Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 20-11 tại phường Pleiku, PGS.TS. Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia - nhận định, mùa khô 2026-2027 có nguy cơ diễn biến khắc nghiệt do tác động của hiện tượng El Niño. Theo thống kê, toàn vùng cao nguyên Trung Bộ còn khoảng 735.300 ha cây trồng cần tưới nằm ngoài phạm vi cấp nước của công trình thủy lợi, chiếm 76,4%. Riêng Gia Lai có khoảng 114.700 ha cây lâu năm thuộc diện này. PGS.TS. Lê Quốc Thanh nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải bảo vệ nguồn nước ngay từ đầu mùa khô. Nếu để nguồn nước cạn kiệt vào cuối vụ thì dù có phương tiện, công nghệ tưới tiết kiệm cũng khó phát huy hiệu quả”. Đối với cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, cần áp dụng các biện pháp tủ gốc, duy trì thảm cỏ hợp lý, che bóng để hạn chế bốc hơi; điều tiết lượng nước tưới theo nhu cầu sinh trưởng của từng loại cây, từng giai đoạn. Những thời kỳ cây chưa cần nhiều nước có thể giảm lượng nước hoặc tạm ngừng tưới để dành nguồn nước cho giai đoạn cần thiết. Đối với vùng nằm ngoài phạm vi phục vụ của công trình thủy lợi, cần đặc biệt chú trọng bảo vệ nguồn nước ngầm, chủ động trữ nước trong ao, hồ tại chỗ.