Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật cho hơn 2.000 học sinh

Tham dự chương trình có Thượng tá Ngô Xuân Ý - Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); đại diện Công an tỉnh, Sở GD&ĐT cùng cán bộ, giáo viên Trường THCS Đề Thám.

Thượng tá Ngô Xuân Ý - Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồ Điểm

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chuyên đề: Phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh; bảo đảm an toàn trên không gian mạng và trang bị kỹ năng tự bảo vệ, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

Tại chương trình, học sinh được tìm hiểu cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội văn minh... Ảnh: Hồ Điểm

Tại chương trình, học sinh được hướng dẫn nhận diện các hành vi bạo lực thể chất, xúc phạm, bắt nạt, cô lập bạn bè; nguy cơ bị dụ dỗ, đe dọa, lừa đảo, quấy rối qua mạng xã hội và trò chơi trực tuyến. Đồng thời, tìm hiểu cách ứng xử khi xảy ra mâu thuẫn, bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội văn minh và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi bị đe dọa, xâm hại.

Thượng tá Ngô Xuân Ý - Phó Trưởng phòng 5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an, bìa trái) cùng ban tổ chức trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh đó, học sinh còn được tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng với những hoạt động trực quan, góp phần củng cố kiến thức và kỹ năng phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Hơn 2.000 học sinh tại Trường THCS Đề Thám tham gia tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật. Ảnh: Hồ Điểm

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Ngô Xuân Ý nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, nhắn nhủ học sinh xây dựng tình bạn lành mạnh, biết tôn trọng, chia sẻ, lên tiếng bảo vệ bạn bè; chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và lực lượng Công an khi bị đe dọa, xâm hại.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.