Gia Lai: Tuyên dương 277 tập thể, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế

Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Sỹ

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh - cho biết: Những năm qua, ngành Thuế tỉnh lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, kiến tạo môi trường làm việc minh bạch, văn minh, hiện đại. Đồng thời, số hóa mạnh mẽ công tác quản lý thuế, thu thuế, đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.

Nhờ đó, công tác thu nộp ngân sách luôn đạt kết quả tốt. Năm 2025, tổng thu nội địa được 27.801 tỷ đồng, đạt 140,2% dự toán Trung ương giao và đạt 121,4% dự toán HĐND tỉnh giao. So với cùng kỳ năm trước, thu nội địa năm 2025 tăng 26,9%.

Bên cạnh sự nỗ lực của ngành Thuế còn có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Ngành Thuế tỉnh trân trọng ghi nhận sự đóng góp của người nộp thuế và cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người nộp thuế đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tiến Sỹ

Dịp này, có 227 tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2024 và năm 2025 được biểu dương, tôn vinh. Trong đó, 13 tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 25 tổ chức được Cục trưởng Cục Thuế tặng giấy khen và nhiều tổ chức, hộ kinh doanh được Trưởng Thuế tỉnh tặng giấy khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: Năm 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng. Đặc biệt là việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mở ra không gian, dư địa phát triển mới cho tỉnh. Cùng với đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, xác định những định hướng lớn cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Với sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của các doanh nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh, năm 2025 tỉnh Gia Lai đạt được nhiều thành quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội năm 2026 phát triển. UBND tỉnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của người nộp thuế, đặc biệt là 227 tổ chức, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương tại hội nghị này.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Thuế tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế. Ảnh: Tiến Sỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết: Toàn tỉnh đang nỗ lực phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2026 hai con số, nên rất cần nguồn lực để đầu tư phát triển, trong đó có nguồn thu thuế nội địa. Vì thế, tỉnh mong muốn cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt chính sách, pháp luật và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, tạo thuận lợi và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đại diện Thuế tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế. Ảnh: Tiến Sỹ

Với Thuế tỉnh, lãnh đạo tỉnh đề nghị tiếp tục lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành thuế. Toàn ngành nhanh chóng đưa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước vào cuộc sống, đảm bảo quyền lợi tối đa của người nộp thuế, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh vươn lên, đóng góp nhiều hơn cho tỉnh.

Cùng với đó là nâng cao công tác quản lý, thu thuế, chống thất thu thuế, đảm bảo dự toán thu ngân sách năm 2026, đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu, phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế- xã hội cho những năm tiếp theo.