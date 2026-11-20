Theo cáo trạng, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Nguyễn Đoàn Duy Đức (SN 2009, ở phường Quy Nhơn) và Huỳnh Trọng Thịnh (SN 2010) xảy ra xích mích trên mạng xã hội. Sau đó, Đức nhờ Nguyễn Nhật Long (SN 2010, phường Quy Nhơn Nam) đứng ra giải quyết, còn Thịnh nhờ Ngô Ngọc Tuyên (SN 2010, phường Quy Nhơn Tây) can thiệp, dẫn đến việc hình thành hai nhóm thanh thiếu niên đối đầu nhau.

Trong các đêm 25, 26, 27 và rạng sáng 28-11- 2025, hai nhóm nhiều lần tụ tập đông người, điều khiển xe mô tô, mang theo đao, mác, kiếm, cây ba chỉa, phát và vỏ chai bia, di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm đánh nhau. Quá trình này xảy ra các vụ rượt đuổi, ném chai, đánh nhau giữa đường phố, gây náo loạn, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hoạt động đi lại của người dân.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Nhật Linh

Trong vụ án này, Đức giữ vai trò chính trong nhóm của mình; Chế Hoàng Ninh (SN 2009, ở phường Quy Nhơn Bắc), Võ Đại Hoàng Phát (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Tây), Võ Văn Lâm (SN 2005, ở phường Quy Nhơn Nam) và Trương Hoàng Phúc (SN 2009, ở phường Quy Nhơn) có vai trò tích cực, tham gia đủ 3 lần tụ tập, trực tiếp mang theo hoặc sử dụng hung khí, tìm kiếm và đối đầu với nhóm còn lại.

Riêng Lâm và Phúc cùng đồng phạm đánh người, gây tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%, nên ngoài tội “Gây rối trật tự công cộng” còn bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đại diện Viện KSND khu vực 1 giữ quyền công tố tại phiên tòa phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo. Ảnh: Nhật Linh

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và vai trò của từng bị cáo. Mặc dù có đến 29/31 bị cáo chưa đủ 18 tuổi tại thời điểm phạm tội, song hành vi tụ tập đông người, mang theo hung khí, chủ động tìm kiếm, truy đuổi nhóm đối phương để giải quyết mâu thuẫn thể hiện tính chất manh động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã xem xét toàn diện độ tuổi, mức độ nhận thức, vai trò, số lần tham gia và tính chất hành vi của từng bị cáo để quyết định hình phạt, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa chú trọng giáo dục, cải tạo người chưa thành niên phạm tội

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Nhật Linh

Theo đó, Nguyễn Đoàn Duy Đức (SN 2009, ở phường Quy Nhơn) bị phạt 23 tháng tù; Chế Hoàng Ninh (SN 2009, ở phường Quy Nhơn Bắc) 20 tháng tù; Võ Đại Hoàng Phát (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Tây) 25 tháng tù. Riêng Võ Văn Lâm (SN 2005, ở phường Quy Nhơn Nam) bị phạt 30 tháng tù về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ và 24 tháng tù về tội ‘Cố ý gây thương tích’, tổng hợp hình phạt 54 tháng tù; Trương Hoàng Phúc (SN 2009, ở phường Quy Nhơn) nhận 17 tháng tù về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’ và 11 tháng tù về tội ‘Cố ý gây thương tích’, tổng hợp hình phạt 28 tháng tù.

Các bị cáo còn lại đều bị tuyên phạt về tội ‘Gây rối trật tự công cộng’, với mức án từ 15 đến 28 tháng tù. Trong đó, Bùi Tấn Tài (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Tây) 28 tháng tù; Phạm Nguyễn Công Tấn (SN 2007, ở xã Canh Vinh) 26 tháng tù; Nguyễn Thanh Tấn (SN 2004, ở phường Quy Nhơn Tây) 25 tháng tù; Đỗ Thanh Tùng (SN 2007, ở phường Quy Nhơn Tây) 24 tháng tù. Nguyễn Phan Gia Huy (SN 2008, ở phường Quy Nhơn Tây) bị phạt 15 tháng tù, tổng hợp với 1 tháng 3 ngày tù của bản án trước, buộc chấp hành 16 tháng 3 ngày tù. Riêng Nguyễn Long Vinh (SN 2009, ở phường Quy Nhơn Tây) bị phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.