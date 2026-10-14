Gia Lai: Tuy Phước Tây mở hướng phát triển mới, doanh nghiệp cam kết đồng hành

Buổi gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam do xã Tuy Phước Tây (Gia Lai) tổ chức không chỉ là dịp tri ân những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, mà còn đặt ra những vấn đề thiết thực trong việc huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế địa phương. Trên cơ sở những định hướng quy hoạch đã được phê duyệt, lãnh đạo xã kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa các mục tiêu phát triển của Tuy Phước Tây từng bước trở thành hiện thực.

Lợi thế giao thông mở hướng phát triển logistics

Theo quy hoạch chung được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, đến năm 2045, Tuy Phước Tây được định hướng là đầu mối giao thông đặc biệt quan trọng ở vùng Đông Nam tỉnh, phát triển kho bãi, logistics, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Địa phương phấn đấu đạt tiêu chuẩn phường giai đoạn 2025–2035.

Ông Phạm Công Đoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Tây, chia sẻ với các doanh nhân.

Quy hoạch bố trí quỹ đất kho bãi, logistics phía Tây ga đường sắt tốc độ cao Diêu Trì. Các trục giao thông dự kiến kết nối ga với Khu công nghiệp Becamex, Quốc lộ 19, Quốc lộ 19C và cao tốc Bắc – Nam, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và dịch vụ phục vụ sản xuất.

Khu vực Diêu Trì còn được định hướng phát triển theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development), tổ chức đô thị gắn với giao thông công cộng và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Các khu dân cư, thương mại, dịch vụ sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh. Quy hoạch đồng thời xác định mở rộng Cụm công nghiệp An Sơn 2, chỉnh trang khu dân cư, phát triển nhà ở xã hội cho người lao động và hoàn thiện hạ tầng môi trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Phạm Công Đoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Tây, cho rằng địa phương đứng trước cơ hội phát triển mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp. Muốn khai thác lợi thế và nâng cao đời sống người dân, xã cần huy động thêm nguồn lực xã hội.

“Địa phương không thể chỉ trông chờ vào nguồn lực đầu tư công mà cần phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, trong đó cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân có vai trò hết sức quan trọng”, ông Đoan nhấn mạnh.

Theo Bí thư Đảng ủy xã, doanh nghiệp phát triển là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế địa phương. Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm và nâng thu nhập cho người dân sẽ góp phần tạo nền tảng phát triển bền vững.

Ông yêu cầu chính quyền xã đổi mới tác phong, chủ động tiếp nhận, giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường. Việc thuộc thẩm quyền phải xử lý kịp thời; vấn đề vượt thẩm quyền phải kiến nghị cấp có trách nhiệm, không để doanh nghiệp chờ đợi kéo dài.

Cụm công nghiệp Phước An (xã Tuy Phước Tây) thu hút rất tốt nhà đầu tư.

Với cộng đồng doanh nhân, ông Đoan mong muốn các đơn vị đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường; thực hiện nghĩa vụ thuế, bảo đảm quyền lợi người lao động, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và ưu tiên sử dụng lao động tại chỗ khi có điều kiện.

“Chúng tôi mong các doanh nghiệp không chỉ là những chủ thể sản xuất, kinh doanh mà còn là những đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng Tuy Phước Tây ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống”, ông Đoan bày tỏ.

Doanh nghiệp cam kết gắn bó, góp sức phát triển địa phương

Bà Lê Thị Thu Ba - Giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ, đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo xã đối với doanh nghiệp. Bà đồng thời ghi nhận an ninh trật tự được giữ vững, giúp cơ sở sản xuất, kinh doanh yên tâm hoạt động và duy trì việc làm.

Bà Lê Thị Thu Ba - Giám đốc Công ty TNHH Thế Vũ, phát biểu.

Từ thực tế hoạt động, bà Ba kiến nghị địa phương tăng cường công tác bảo vệ môi trường, kiểm tra những vấn đề phát sinh tại Cụm công nghiệp Phước An. Theo bà, việc xử lý kịp thời các tồn tại về môi trường sẽ giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, đồng thời bảo đảm đời sống người dân quanh khu vực.

Ông Phan Hồng Quý - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Giang, cho biết doanh nghiệp gắn bó với Tuy Phước Tây khoảng 7 năm, từng bước mở rộng đầu tư và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Ông Phan Hồng Quý - Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Giang, chia sẻ thông tin.

Ông Quý mong chính quyền tiếp tục tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất, nhất là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư lâu dài. Bên cạnh tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động của đơn vị, ông cũng sẵn sàng kết nối, giới thiệu thêm nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh tại Tuy Phước Tây.

Đại diện các đơn vị dịch vụ đô thị, môi trường đề nghị rà soát đơn giá thu gom, vận chuyển rác thải và dịch vụ công ích do chi phí nhiên liệu, nhân công, quãng đường vận chuyển tăng. Những vướng mắc về hợp đồng, thanh quyết toán cũng cần tháo gỡ để duy trì chất lượng dịch vụ và chăm lo người lao động.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các cơ sở kinh doanh vật tư phản ánh áp lực giá đầu vào, thiên tai và chuột phá hoại mùa màng khiến việc sản xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp kiến nghị hỗ trợ giống lúa chất lượng, tổ chức diệt chuột tập trung và hướng dẫn canh tác tiết kiệm chi phí, góp phần giữ ổn định sản xuất tại địa phương.

Lãnh đạo xã Tuy Phước Tây chụp ảnh lưu niệm cùng các doanh nghiệp, doanh nhân.

Cùng với kiến nghị tháo gỡ khó khăn, các doanh nghiệp cam kết ứng dụng công nghệ vào quản lý, sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiết giảm chi phí và tăng sức cạnh tranh. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi người lao động, tham gia hoạt động an sinh xã hội và duy trì việc làm tại địa phương.

Từ những ý kiến tại buổi gặp mặt, cộng đồng doanh nghiệp khẳng định tiếp tục gắn bó, phát triển sản xuất, tạo việc làm và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Tuy Phước Tây.