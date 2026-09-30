Gia Lai tưởng niệm 726 năm ngày huý kỵ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Nghi thức khấn cáo được thực hiện trong lễ tưởng niệm

Đọc diễn văn tại lễ tưởng niệm, ông Phan Tuấn Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Quy Nhơn đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Trần Hưng Đạo. Theo đó, ông tên thật là Trần Quốc Tuấn, sinh ngày 10 tháng Chạp năm Nhâm Tý (năm 1231), tại làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, phủ Thiên Trường (trước là tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình).

Là con của Khâm minh Đại vương Trần Liễu, cháu ruột của vua Trần Thánh Tông (tức Trần Cảnh) và Thượng hoàng Trần Thừa. Ông là người trong họ tộc Tôn Thất, sớm được triều đình trọng dụng, đã có công phò 4 đời vua Trần: Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và Anh Tông.

Đội múa lục cúng được thực hiện tại lễ tưởng niệm

Ông được các vua Trần tin tưởng ban ấn, kiếm và tấn phong “Quốc công tiết chế”; ông đã thống lĩnh binh quyền, tổ chức kháng chiến chống lại quân Nguyên - Mông, góp công giành chiến thắng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững nền độc lập của Đại Việt. Ông tạ thế vào giờ Dần, rạng sáng ngày 20.8 năm Canh Tý (năm 1300).

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, sau khi Trần Hưng Đạo mất, nhiều thế hệ nhân dân tôn vinh ông là Đức Thánh Trần và lập nhiều đền thờ, xây nhiều tượng đài khắp nơi trong cả nước để phụng thờ và tưởng niệm, trong đó có phường Quy Nhơn.

Đông đảo tầng lớp nhân dân, học sinh, thanh niên thành kính thắp nén hương thơm, tưởng nhớ đến công lao của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Đền thờ và tượng đài của Trần Hưng Đạo trên địa bàn TP Quy Nhơn cũ (nay phường Quy Nhơn) sau khi được xếp hạng di tích, được sự quan tâm và cho chủ trương của tỉnh, chính quyền địa phương đã đầu tư, trùng tu tôn tạo, quy hoạch mở rộng không gian, tạo cảnh quan sạch đẹp để cán bộ, nhân dân đến chiêm ngưỡng, lễ bái.

Ngay tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, cán bộ và các tầng lớp nhân dân thành kính thắp nén hương thơm, tưởng nhớ tới Trần Hưng Đạo với tấm lòng biết ơn và kính trọng, tâm niệm noi gương học tập ông về nhân cách sống; về tấm lòng vì dân, vì nước.

Đồng thời cán bộ và các tầng lớp nhân dân cũng quyết tâm đoàn kết đánh bại mọi kẻ thù bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững chủ quyền biển đảo và từng tất đất thiêng liêng của Tổ quốc; thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.