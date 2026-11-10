Gia Lai: Từ tin báo của người dân, tìm thấy thêm 2 hài cốt liệt sĩ

Cụ thể, tại xã Ia Dom, từ nguồn tin do ông Siu Bích (sinh năm 1952, trú tại làng Bi, xã Ia Dom) cung cấp về việc phát hiện nhiều nấm mộ đất nghi là nơi chôn cất bộ đội trong quá trình làm vườn, Đội K52 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức xác minh, khảo sát và triển khai tìm kiếm từ ngày 5/10/2026.

Lực lượng Đội K52 phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự địa phương triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trên tỉnh Gia Lai.

Đến ngày 9/11, lực lượng chức năng đã quy tập được hài cốt liệt sĩ thứ 22 tại khu vực làng Bi.

Hài cốt được phát hiện trong tình trạng phân hủy nặng, gồm răng và các mảnh xương đã vỡ vụn, mục nát. Các di vật được tìm thấy có mảnh tăng bị cháy và nhiều đinh dài khoảng 5cm đã rỉ sét.

Đội K52 đã lấy 2 chiếc răng để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

Tại phường An Nhơn Bắc, từ thông tin do ông Bùi Bá Nghiệp (sinh năm 1957, trú tại tổ dân phố Lộc Thuận) cung cấp, Đội K52 đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tiến hành xác minh, khảo sát và tổ chức tìm kiếm tại khu vực xóm Đông Chùa, tổ dân phố Lộc Thuận.

Vào lúc 16 giờ ngày 9/11, lực lượng chức năng đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ gồm xương sọ, xương ống, các đốt sống và một số mảnh xương khác. Hài cốt trong tình trạng phân hủy nặng. Các di vật tìm thấy gồm tăng và võng dù bộ đội.

Đơn vị đã lấy 2 đoạn xương đùi để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập tại hai địa bàn được triển khai trên cơ sở thông tin do người dân cung cấp, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ còn thất lạc.

Hiện, Đội K52 tiếp tục phối hợp với chính quyền và lực lượng quân sự địa phương mở rộng xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm theo quy định, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính các liệt sĩ.