Gia Lai: Từ ẩm thực đến trải nghiệm, đa dạng dịch vụ mùa lễ hội

Từ trải nghiệm của du khách đến cơ hội kinh doanh

Giữa sắc vàng hoa dã quỳ trải dài trên những triền đồi, hành trình khám phá Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) không chỉ dừng lại ở việc ngắm cảnh, chụp ảnh hay hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng. Với nhiều du khách, thưởng thức món ngon bản địa, tìm một góc ảnh đẹp hoặc dành thời gian cắm trại giữa thiên nhiên cũng là những trải nghiệm làm nên sức hút của mùa lễ hội.

Trong hành trình khám phá Chư Đăng Ya, ẩm thực là một trong những trải nghiệm được nhiều người quan tâm.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại làng Ia Gri, làng Ia Nueng và khu vực núi lửa Chư Đang Ya, xã Biển Hồ, Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 không chỉ tạo không gian giao lưu văn hóa, quảng bá cảnh quan mà còn kéo theo nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch. Từ khu vực sân nhà rông làng Ia Gri đến những điểm tham quan quanh núi lửa, các gian hàng ăn uống và dịch vụ phục vụ du khách góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp.

Trong hành trình khám phá, ẩm thực là một trong những trải nghiệm được nhiều người quan tâm. Những món ăn mang hương vị núi rừng như gà nướng, cơm lam, thịt nướng, cà đắng xào lòng gà, lá mì xào ba chỉ hay bò nướng ống không chỉ giúp du khách nạp thêm năng lượng sau khi tham quan mà còn mở ra cơ hội để họ tìm hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực Tây Nguyên.

Ẩm thực Tây Nguyên phục vụ du khách tại gian hàng Gà nướng cơm lam rượu cần Bana Food.

Tại gian hàng Gà nướng cơm lam rượu cần Bana Food, chị Ksor H Khit, ở làng Chuet, phường An Phú, luôn tay chuẩn bị món ăn phục vụ thực khách. Đây là hoạt động kinh doanh chị duy trì qua nhiều mùa lễ hội, vừa đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân, du khách, vừa đưa những món ăn quen thuộc của địa phương đến gần hơn với khách phương xa.

Theo chị Khit, mỗi mùa lễ hội là dịp để gian hàng tiếp cận thêm nhiều khách hàng. Thực đơn được xây dựng từ những món ăn mang đậm hương vị địa phương, trong đó gà nướng, cơm lam và rượu cần là những lựa chọn đặc trưng. Bên cạnh phục vụ tại chỗ, việc giới thiệu món ăn cũng góp phần quảng bá nét riêng của văn hóa ẩm thực Tây Nguyên.

Với du khách, một bữa ăn giữa không gian làng quê, bên nhà rông và cảnh sắc núi đồi có thể trở thành điểm nhấn của chuyến đi. Không chỉ thưởng thức món ăn, thực khách còn có cơ hội cảm nhận cách người địa phương lựa chọn nguyên liệu, chế biến và gìn giữ những hương vị truyền thống.

Chị Huỳnh Thị Anh Thư, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi ấn tượng với những món ăn mang hương vị đặc trưng của Tây Nguyên, nhất là gà nướng ăn cùng cơm lam. Sau khi tham quan, ngắm hoa dã quỳ, được thưởng thức món ngon địa phương trong không khí lễ hội khiến chuyến đi thú vị hơn. Đây cũng là cách để tôi hiểu thêm về văn hóa và đời sống của người dân nơi đây”.

Đánh thức cảnh quan, đa dạng sản phẩm du lịch

Sự nhộn nhịp của mùa lễ hội cũng mở ra cơ hội cho những dịch vụ mới. Thay vì chỉ tham quan và tự chụp ảnh bằng điện thoại, du khách có thêm lựa chọn lưu giữ kỷ niệm thông qua các cụm máy photobooth được bố trí tại khu vực sự kiện.

Các cụm máy photobooth được đưa đến lễ hội nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh lấy ngay của khách tham quan.

Anh Nguyễn Trần Khánh, đại diện Công ty TNHH Sản xuất Truyền thông Rec Production cho biết, đơn vị đưa 3 cụm máy photobooth đến lễ hội nhằm phục vụ nhu cầu chụp ảnh lấy ngay của khách tham quan. "Chư Đang Ya có nhiều cảnh quan đẹp, nhưng để có một bức ảnh lưu niệm với bố cục chỉn chu, không phải du khách nào cũng dễ dàng tìm được góc chụp phù hợp. Vì vậy, các cụm photobooth được bố trí với không gian và hình ảnh được thiết kế riêng, giúp khách có thêm lựa chọn khi trải nghiệm lễ hội", anh Khánh chia sẻ.

Không chỉ khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, những điểm đến nằm quanh núi lửa Chư Đang Ya cũng hưởng lợi từ lượng khách tăng trong mùa hoa dã quỳ. Tận dụng lợi thế cảnh quan, một số cơ sở đã đầu tư vườn hoa, không gian chụp ảnh và dịch vụ cắm trại, tạo thêm lựa chọn cho những người muốn dành nhiều thời gian khám phá vùng đất này.

Du khách ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhờ cụm máy photobooth.

Gần điểm leo lên đỉnh núi lửa Chư Đang Ya, Farm Chư Đang Ya Panorama của anh Phạm Minh Tùng, ở phường Pleiku, phát triển mô hình kết hợp tham quan, chụp ảnh và cắm trại. Khu vườn nằm trên đồi cao, có tầm nhìn rộng ra núi lửa Chư Đang Ya, Biển Hồ và cảnh quan xung quanh.

Để tạo thêm điểm nhấn cho khu vực, anh Tùng trồng hoa tam giác mạch và hoa cánh bướm, kết hợp khai thác không gian tự nhiên sẵn có. Du khách đến đây có thể tham quan, chụp ảnh giữa vườn hoa hoặc lựa chọn cắm trại, tận hưởng không khí ngoài trời.

Hiện vé tham quan, chụp ảnh tại vườn có giá 20.000 đồng/người/lượt; dịch vụ thuê địa điểm cắm trại là 50.000 đồng/người. Khách tự chuẩn bị lều trại và vật dụng cá nhân, trong khi cơ sở cung cấp mặt bằng cùng các tiện ích thiết yếu.

Vườn hoa tam giác mạch và hoa cánh bướm được trồng để tạo cảnh quan và phục vụ du khách.

Mô hình này góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm của du khách thay vì chỉ ghé qua chụp ảnh rồi rời đi. Khi cảnh quan được kết hợp với các dịch vụ phù hợp, một điểm đến có thể tạo ra nhiều hoạt động trải nghiệm, đồng thời mở thêm nguồn thu cho các cơ sở kinh doanh.

Từ gian hàng ẩm thực, dịch vụ chụp ảnh đến những khu vườn kết hợp cắm trại, mùa lễ hội Chư Đang Ya đang cho thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế văn hóa và cảnh quan địa phương. Mỗi dịch vụ đáp ứng một nhu cầu khác nhau, góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm phong phú hơn cho du khách khi đến Gia Lai.

Từ gian hàng ẩm thực, dịch vụ chụp ảnh đến những khu vườn kết hợp cắm trại, mùa lễ hội Chư Đang Ya đang cho thấy tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên lợi thế văn hóa và cảnh quan địa phương. Mỗi dịch vụ đáp ứng một nhu cầu khác nhau, góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm phong phú hơn cho du khách.