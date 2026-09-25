Gia Lai: Truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ

Clip Lễ viếng, truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ. Thực hiện: HỮU PHÚC - NGÔ THU

Đưa các hài cốt liệt sĩ về nơi an táng

Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại địa bàn xã Phú Túc và xã Uar. Trong đó, 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Uar và 1 hài cốt được tìm thấy tại xã Phú Túc. Cả 3 hài cốt hiện chưa xác định được danh tính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức an táng

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.