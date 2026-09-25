Gia Lai: Truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sĩ
Chiều 25-9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Krông Pa (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ viếng, truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ.
Các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại địa bàn xã Phú Túc và xã Uar. Trong đó, 2 hài cốt được tìm thấy tại xã Uar và 1 hài cốt được tìm thấy tại xã Phú Túc. Cả 3 hài cốt hiện chưa xác định được danh tính.
Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-lai-truy-dieu-an-tang-3-hai-cot-liet-si-post873434.html