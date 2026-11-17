Các đại biểu dâng hương, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng, liệt sĩ. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Dự buổi lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15; lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng đại diện các ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ tại điểm E7, H5, nay thuộc xã Ia Boòng.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, trân trọng. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Bà khẳng định, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương và những cuộc chia ly không có ngày đoàn tụ. Do vậy, các thế hệ hôm nay có trách nhiệm tiếp nối truyền thống, ra sức gìn giữ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: HOÀNG QUI)

“Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, 18 liệt sĩ đã trở về trong vòng tay đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. Từ nay, các liệt sĩ được an nghỉ tại nghĩa trang, được chăm sóc, tưởng nhớ; sự hy sinh của các anh tiếp tục được gìn giữ và kể lại cho các thế hệ mai sau”, bà Lịch nhấn mạnh.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến vị trí an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Các đại biểu tiễn đưa các Anh hùng, liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.