Dự buổi Lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 và đông đảo nhân dân địa phương.

Trước đó, từ thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, từ ngày 26/7 đến nay, Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5, nay thuộc xã Ia Boòng.

Tỉnh Gia Lai tổ chức truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ.

Cùng với hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy nhiều di vật như: mảnh tăng, ống nhựa, đồng xu kim loại… Các hài cốt liệt sĩ đang được lấy mẫu sinh phẩm để giám định, xác minh danh tính. Bước đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nhận định, đây là các liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tại buổi Lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ truy điệu, an táng được tổ chức long trọng, trang nghiêm.

Đọc điếu văn truy điệu, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc với những hy sinh của các thế hệ cha anh, đồng thời nhấn mạnh, hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu xương của các anh hùng liệt sĩ. Các thế hệ hôm nay ý thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nguyện sống và làm tròn trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau Lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đông đảo cán bộ, nhân dân đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Được biết, vào chiều 16/11, tại Nhà văn hóa xã Ia Boòng, UBND xã Ia Boòng đã phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Cầu siêu, tưởng nhớ tinh thần bất khuất và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.