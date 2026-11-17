Dự buổi lễ có đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34, Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu và lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm E7, H5, nay thuộc xã Ia Boòng.

Hài cốt các liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, 18 hài cốt liệt sĩ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông để tổ chức an táng. Trong không khí thành kính, lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân lần lượt thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm.

Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.