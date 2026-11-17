Ngày 17/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông (xã Chư Prông) tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại điểm cao E7,H5 (nay thuộc xã Ia Boòng).

Tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 18 HCLS tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông ngày 17/11.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức tìm kiếm, quy tập, cất bốc được 18 HCLS tại khu vực này.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ.

Đọc điếu văn truy điệu các liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh.

Mảnh đất Chư Prông, Ia Boòng là một phần của chiến trường Tây Nguyên năm xưa, nơi đã chứng kiến những trận chiến khốc liệt, những mất mát lớn lao và lòng quả cảm của biết bao người con đất Việt. Từ nhiều miền quê khác nhau, các anh đã đến đây, cùng đồng bào các dân tộc Tây Nguyên chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất quê hương. Các anh đã gửi lại nơi này tuổi thanh xuân, những ước mơ còn dang dở, cả những hạnh phúc bình dị mà mỗi con người đều có quyền được hưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (bên phải ảnh) thực hiện nghi thức đưa các liệt sĩ về vị trí an táng.

Trong điếu văn, bà Lịch xúc động chia sẻ: "Sau bao năm tháng tìm kiếm, bằng sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm của các lực lượng chức năng, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hôm nay 18 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại xã Ia Boòng đã trở về Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một người lính được trở về. Mỗi phần mộ được an táng là thêm một địa chỉ để đồng bào, đồng đội và các thế hệ hôm nay, mai sau tưởng nhớ, tri ân. Chúng ta cũng hiểu rằng, hành trình ấy vẫn chưa trọn vẹn khi còn những liệt sĩ chưa được tìm thấy, những người chưa xác định được danh tính và những gia đình vẫn đang chờ đợi tin tức người thân. Bởi vậy, trách nhiệm tìm kiếm, xác định danh tính và đưa các anh trở về vẫn phải được tiếp nối bằng tất cả sự tận tâm, nghĩa tình và trách nhiệm".

Đưa các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ Gia Lai.

Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, hôm nay các anh đã trở về trong vòng tay của đồng đội, đồng bào và quê hương Gia Lai. "Có thể chúng tôi chưa biết đầy đủ tên từng người, chưa thể gọi đúng tên từng miền quê nơi các anh sinh ra. Nhưng trong lòng đất mẹ, các anh không bao giờ là những người bị lãng quên. Từ hôm nay, nơi đây sẽ có thêm 18 phần mộ được chăm sóc, thêm 18 nén hương được thắp lên, và thêm những câu chuyện về sự hy sinh được gìn giữ, kể lại cho các thế hệ mai sau", bà Lịch cho hay. Đồng thời, bà bày tỏ, mong các liệt sĩ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Gia Lai, giữa tình thương yêu, lòng biết ơn và sự tưởng nhớ của nhân dân.

Các chiến sĩ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thực hiện các nghi thức, đưa tiễn các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sau lễ truy điệu, 18 HCLS được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông để tổ chức an táng. Trong không khí thành kính, lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng, thắp hương tưởng niệm, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Lễ truy điệu và an táng 18 HCLS là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đây cũng là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, độc lập; từ đó tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.