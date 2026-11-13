Gia Lai: Trường học chủ động ứng phó với mưa lũ dâng cao

Trường học chủ động ứng phó với nước lũ dâng cao

Sáng 12-11, nước lũ đã tràn vào sân phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông), dâng sát các phòng học. Nằm ở khu vực trũng thấp, phân hiệu có nguy cơ bị ngập nếu nước tiếp tục dâng cao. Trước tình hình này, nhà trường đã chủ động cho 938 học sinh tại phân hiệu nghỉ học để bảo đảm an toàn. Trường hiện có 1 trường chính, 1 phân hiệu với tổng số 2.037 học sinh.

Phân hiệu Trường THPT số 2 Tuy Phước (thuộc khu vực xã Tuy Phước Đông) ngập sâu, nước tiếp tục dâng. Ảnh: Tho Nguyễn

Thầy Nguyễn Văn Tho - Phó Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Tuy Phước cho biết, nhà trường thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, kịp thời thông báo việc nghỉ học đến học sinh và phụ huynh, tránh để các em di chuyển qua những khu vực ngập lụt. Cùng với đó, cán bộ, giáo viên chủ động kê cao bàn ghế, bảo quản hồ sơ, tài liệu và thiết bị dạy học nhằm hạn chế thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng, tràn vào phòng học.

Nhà trường đã kịp thời thông báo việc nghỉ học đến học sinh và phụ huynh, tránh để các em di chuyển qua những khu vực ngập lụt. Ảnh: Tho Nguyễn

"Việc điều chỉnh hoạt động dạy học được thực hiện theo điều kiện thực tế, nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh"- Thầy Tho thông tin.

Tại xã Canh Vinh, Trường Tiểu học Canh Vinh chủ động điều chỉnh hoạt động dạy học theo tình hình mưa lũ tại từng điểm trường. Cô Đỗ Thị Kim Dung - Hiệu trưởng nhà trường thông tin, toàn trường có 1.278 học sinh; có 1 trường chính, 2 phân hiệu, 2 điểm trường; trong đó, điểm trường thuộc khu vực Canh Tiến đã cho học sinh nghỉ từ sáng 11-11. Các điểm trường còn lại, học sinh nghỉ từ chiều 11-11 để bảo đảm an toàn.

Đường đèo quá điểm trường số 2 Canh Tiến (thuộc Trường Tiểu học Canh Vinh, xã Canh Vinh) sạt lở. Ảnh: Dung Đỗ

Cùng với việc thông tin đến phụ huynh, nhà trường kê cao bàn ghế tại những khu vực thấp, bảo quản hồ sơ, tài liệu trước nguy cơ nước dâng. Việc theo dõi tình hình tại từng điểm trường được chú trọng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ảnh hưởng đến cơ sở vật chất và hoạt động dạy học.

Tại phường Quy Nhơn Bắc, mưa lớn khiến nhiều khu dân cư bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trưa ngày 12-11, toàn phường có khoảng 1.600 nhà dân bị ngập tại 6/8 khu phố, một số nơi ngập sâu 1-1,5 m.

Trước đó, sáng 11-11, Trường Tiểu học Nhơn Phú cho 1.413 học sinh nghỉ học; Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc tổ chức cho phụ huynh đón 1.874 học sinh về sớm. Đến chiều cùng ngày, Trường THCS Quy Nhơn Bắc tiếp tục cho 2.556 học sinh nghỉ học.

Thầy Ngô Lâm Trường Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quy Nhơn Bắc cho biết, việc tổ chức cho học sinh về sớm được thực hiện trước tình hình nước lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến đường đến trường. Với số lượng học sinh đông, nhà trường chú trọng thông tin kịp thời đến phụ huynh để các gia đình chủ động sắp xếp đưa đón, tránh bị động khi nước tiếp tục dâng.

Các trường chủ động kê cao bàn ghế, bảo quản hồ sơ, tài liệu và thiết bị dạy học nhằm hạn chế thiệt hại nếu nước tiếp tục dâng, tràn vào phòng học. ﻿Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đối với học sinh tiểu học, việc điều chỉnh thời gian học đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình. Không chỉ thông báo cho học sinh nghỉ học, nhà trường còn phải tính đến việc phụ huynh có thể đón các em an toàn, nhất là trong thời điểm nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập. Việc chủ động tổ chức cho học sinh về sớm góp phần hạn chế nguy cơ các em phải di chuyển khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Tại xã Tuy Phước, Trường THPT số 1 Tuy Phước đã cho toàn bộ 2.910 học sinh thuộc 64 lớp nghỉ học từ chiều 11-11 trước tình hình nước lũ dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh.

Từ thực tế tại các cơ sở giáo dục cho thấy, nguy cơ mất an toàn trong mưa lũ không chỉ xuất hiện khi trường lớp bị ngập mà còn trên những tuyến đường học sinh đi lại hằng ngày. Vì vậy, việc chủ động cho học sinh nghỉ học phải căn cứ cả điều kiện trường lớp và tình hình giao thông tại địa bàn, nhất là những khu vực trũng thấp, đường tràn, cầu qua sông, suối hoặc nơi có nguy cơ sạt lở.

Đặt an toàn học sinh lên hàng đầu

Theo thông tin khí tượng thủy văn, từ 19 giờ ngày 11-11 đến 9 giờ ngày 12-11, khu vực phía Đông và giữa tỉnh có lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 120 mm. Tại Canh Liên, lượng mưa ghi nhận 182,7 mm. Dự báo trong ngày và đêm 12-11, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn ở thượng nguồn khiến nước sông, suối đổ về, gây ngập nhiều đoạn tràn tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và một số khu vực lân cận. Riêng xã Tuy Phước Bắc ghi nhận 5 tuyến tràn giao thông bị ngập sâu trong sáng 12-11.

Sáng 12-11, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam (bìa phải) cùng đoàn công tác của Sở đã đến một số trường học kiểm tra, nắm tình hình ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, số liệu tổng hợp từ 7 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 12-11 ghi nhận toàn tỉnh có 16.783 học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn, ngập lụt. Trong đó, cấp tiểu học có 7.317 em, THCS 3.355 em, mầm non 3.122 em, THPT 1.937 em và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên 1.052 em.

Tại xã Tuy Phước, 3 trường Mầm non số 1 Tuy Phước, Mầm non số 2 Tuy Phước và Mầm non số 3 Tuy Phước đều cho học sinh nghỉ toàn trường. Ở cấp THCS, có 6 trường thuộc 5 địa phương ghi nhận học sinh nghỉ học; cấp THPT có 4 đơn vị được báo cáo nghỉ học toàn trường và khối giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có học sinh nghỉ học tại 5 đơn vị.

Đến thời điểm tổng hợp báo cáo, ngành Giáo dục chưa ghi nhận trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bị thương hoặc thiệt mạng do mưa lũ.

Sáng 12-11, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cùng đoàn công tác của Sở đã đến một số trường học kiểm tra, nắm tình hình ảnh hưởng của mưa lũ.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, yêu cầu cao nhất của ngành Giáo dục là bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Các cơ sở giáo dục phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động nắm tình hình tại từng địa bàn, nhất là những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở hoặc giao thông bị chia cắt. Khi điều kiện không bảo đảm an toàn, nhà trường phải kịp thời cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh hoạt động dạy học phù hợp, tuyệt đối không chủ quan, bị động”.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động nắm tình hình tại từng địa bàn, nhất là những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở hoặc giao thông bị chia cắt. Ảnh: Hồ Điểm

Theo ông Nam, việc cho học sinh nghỉ học phải đi đôi với thông tin kịp thời đến phụ huynh, phối hợp với chính quyền địa phương để nắm tình hình, bảo đảm an toàn cho các em trong thời gian mưa lũ. Cùng với đó, các trường cần chủ động kiểm tra cơ sở vật chất, bảo vệ hồ sơ, thiết bị dạy học, chuẩn bị phương án xử lý tình huống phát sinh. Chỉ tổ chức dạy học trở lại khi điều kiện trường lớp và việc đi lại của học sinh bảo đảm an toàn.

Trước đó, thực hiện Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 7-11-2026 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 8070/SGDĐT-VP ngày 8-11-2026 về triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, Sở yêu cầu các đơn vị kiểm tra, bảo vệ hồ sơ, tài liệu lưu trữ; thực hiện các biện pháp chống thấm, chống dột, chủ động di chuyển tài liệu đến nơi an toàn khi cần thiết.

Đối với các trường có học sinh nội trú, bán trú, phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, sẵn sàng phương án sơ tán khi cần thiết. Các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Trong điều kiện mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sự chủ động của các cơ sở giáo dục, cùng việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm an toàn cho học sinh và sớm ổn định hoạt động dạy học khi thời tiết thuận lợi.