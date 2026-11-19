Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và học sinh tham gia. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Với hơn 120 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, triển lãm nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm. Các nội dung trưng bày được lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện xuyên suốt: từ dấu ấn Champa thời kỳ Vijaya, đến đời sống văn hóa Chăm H'Roi trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Gia Lai, những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Những di tích tháp Chăm, các tác phẩm điêu khắc đá, gốm Champa cùng nhiều di vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật không chỉ phản ánh trình độ sáng tạo của cư dân Champa trong lịch sử, mà còn là nguồn tư liệu quý giá giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về quá trình hình thành, phát triển và giao lưu văn hóa trên vùng đất Gia Lai.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Bên cạnh những dấu ấn vật chất của nền văn hóa Champa, đời sống văn hóa của cộng đồng Chăm H’Roi hôm nay tiếp tục thể hiện sức sống của các giá trị truyền thống thông qua tiếng nói, trang phục, nghề thủ công, phong tục, lễ hội, âm nhạc, diễn xướng và các tri thức dân gian gắn với đời sống cộng đồng.

Qua quá trình cư trú, giao lưu và tiếp biến văn hóa, cộng đồng Chăm H’Roi vừa gìn giữ những giá trị truyền thống, vừa thích ứng với những biến đổi của đời sống đương đại, góp phần làm phong phú thêm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Chính sự kết nối giữa di sản Champa trong lịch sử với đời sống văn hóa Chăm H’Roi hiện nay đã tạo nên chiều sâu và tính liên tục của văn hóa Chăm trên vùng đất Gia Lai. Đây không chỉ là giá trị cần được nhận diện, nghiên cứu và bảo tồn, mà còn là nguồn lực văn hóa quan trọng trong sự phát triển của địa phương.

Theo Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Ánh Tuyết, triển lãm lần này nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của văn hóa Chăm thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và các nội dung trưng bày được lựa chọn, sắp xếp theo một câu chuyện xuyên suốt và những nỗ lực gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay.

Các em học sinh thích thú tìm hiểu văn hóa Champa. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Thông qua triển lãm, Bảo tàng tỉnh Gia Lai mong muốn đưa công chúng đến gần hơn với lịch sử, văn hóa Chăm; giúp người xem không chỉ nhận biết những di tích, hiện vật và giá trị văn hóa tiêu biểu, mà còn hiểu được ý nghĩa của việc gìn giữ, trao truyền di sản trong đời sống cộng đồng.

Qua đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.