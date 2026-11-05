Gia Lai triển khai trợ lý AI, phục vụ hơn 50.000 lượt hỏi đáp mỗi tháng

Ngày 4/11, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thứ 3, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

AI hỗ trợ xử lý hàng trăm văn bản mỗi ngày

Theo báo cáo tại phiên họp, Gia Lai đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, trợ lý ảo AI dùng chung toàn tỉnh đã được triển khai tại 100% sở, ban, ngành và 135 xã, phường, phục vụ hơn 50.000 lượt hỏi đáp mỗi tháng.

Tại Văn phòng UBND tỉnh, AI được ứng dụng hỗ trợ phân loại, chuyển khoảng 500 văn bản mỗi ngày. Tỷ lệ văn bản được AI hỗ trợ chuyển tự động đạt 87%, giúp rút ngắn thời gian xử lý từ 14 giờ xuống còn 3-4 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, hệ thống đánh giá KPI cấp tỉnh sau 3 tháng triển khai đã ghi nhận 6.351 lượt xử lý, ước tính tiết kiệm 3.176 giờ làm việc.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT Gia Lai

Trong lĩnh vực đất đai, Gia Lai đã triển khai ứng dụng AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ tại toàn bộ 135 xã, phường. Cùng với các giải pháp cải tiến quy trình, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn tăng từ 85% trong quý I/2026 lên 91,5% trong giai đoạn tháng 4-10/2026.

Việc kết nối, khai thác dữ liệu cũng đạt một số kết quả đáng chú ý, với khoảng 18,47 triệu lượt xác thực và khai thác dữ liệu tự động. Đến nay, 7 cơ sở dữ liệu đã kết nối với Kho dữ liệu số của tỉnh, 16 cơ sở dữ liệu khác đang tiếp tục được triển khai.

Tính đến tháng 10/2026, Gia Lai đã hoàn thành 172/175 nhiệm vụ Trung ương giao có thời hạn, đạt 98,28%.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân kinh phí dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp. Đến ngày 28/10, tỉnh mới giải ngân hơn 132 tỷ đồng trong tổng số hơn 564 tỷ đồng được giao, đạt 23,41%.

Yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra kết quả thực chất

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, điều hành, khai thác hiệu quả dữ liệu số, từng bước giảm văn bản giấy và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng robot, thiết bị bay không người lái (UAV) trong sản xuất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu thay đổi thực chất phương thức triển khai nhiệm vụ, chuyển từ tư duy “làm cho xong nhiệm vụ” sang “tạo ra kết quả”.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm cụ thể được đưa vào vận hành, nghiệm thu hoặc có văn bản chính thức ban hành theo yêu cầu. Hiệu quả ứng dụng và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải là căn cứ đánh giá.

Đối với thủ tục hành chính, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát những thủ tục có lượng hồ sơ lớn nhưng tỷ lệ thực hiện trực tuyến toàn trình còn thấp, khắc phục tình trạng yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ nhiều lần.

Đặc biệt, những dữ liệu đã được số hóa, kết nối và chia sẻ thì không để người dân phải kê khai, nộp lại giấy tờ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu hoàn thiện phương án bảo vệ 132 hệ thống thông tin còn lại trong quý IV/2026, bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số.

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ robot, tự động hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035.