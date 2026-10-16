Gia Lai: Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi thiết thực, hiệu quả

Theo đó, Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 được triển khai với chủ đề “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động cần gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại các cộng đồng, khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi ở Gia Lai. Ảnh: Thanh Hà

Đối với cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đảng ủy các xã, phường lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi cùng cấp nắm bắt tình hình, nhu cầu của người cao tuổi để tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, chú trọng chăm lo những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia đóng góp ý kiến, phát huy tri thức, kinh nghiệm và uy tín trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi; phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng, góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp. Việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội phải bảo đảm đúng quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1260/TTg-KGVX, ngày 09/10/2026.