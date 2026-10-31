Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện quy định về tiếp nhận và quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo Thông tư số 150/2026/TT-BTC ngày 9-10-2026 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư số 61/2019/TT-BTC ngày 3-9-2019).

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an xã Chư Prông vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Thúy Trinh

Trong đó, có quy định việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2026/QĐ-TTg ngày 27-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm.

Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức quán triệt, nghiên cứu, vận dụng đúng quy định tại Thông tư số 150/2026/TT-BTC; phối hợp với Công an tỉnh đề xuất khen thưởng từ nguồn Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc, nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tiêu chí xác định thành tích, hồ sơ đề nghị khen thưởng, trợ cấp và hỗ trợ được thực hiện theo Điều 4, Điều 5 Thông tư số 29/2026/TT-BCA ngày 30-3-2026 của Bộ Công an.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về việc vinh danh, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng xứng đáng những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần mưu trí, dũng cảm và lan tỏa tinh thần tích cực tham gia phòng, chống tội phạm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Công an tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã phối hợp tuyên truyền, vận động tài trợ, viện trợ, ủng hộ, đóng góp tự nguyện nhằm bổ sung nguồn kinh phí cho Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.