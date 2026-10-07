Gia Lai triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam”

“Cộng đồng được tham gia, nghệ nhân được hỗ trợ, di sản có người tiếp nối” là định hướng chủ đề của “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Gia Lai.

Theo kế hoạch, các hoạt động được tổ chức theo hướng lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng; tăng cường hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hoá và không gian cộng đồng.

Các hoạt động văn hóa được tổ chức hướng về cộng đồng, góp phần phát huy giá trị di sản, tạo không gian để người dân tham gia, nghệ nhân thực hành. Ảnh: H.V

Mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và xây dựng cộng đồng văn hoá cơ sở sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ở cấp tỉnh, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản được tổ chức trong tháng 11. Đáng chú ý là chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng năm 2026; các hoạt động trải nghiệm, giới thiệu và phát huy giá trị di sản tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa; trưng bày chuyên đề về lịch sử và văn hóa nhà Tây Sơn; chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Ngày hội Di sản văn hóa năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 30-11 tại Bảo tàng Pleiku, với các hoạt động trình diễn, giới thiệu và trải nghiệm cồng chiêng của đồng bào Bahnar, Jrai, Chăm Hroi; nghệ thuật Bài chòi, võ cổ truyền, tạc tượng, dệt vải, làm gốm và các loại hình nghệ thuật dân gian. Không gian trải nghiệm cũng kết hợp trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, văn hóa biển và trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Tây Nguyên qua điêu khắc gỗ”.

Các hoạt động trải nghiệm, thực hành di sản tạo điều kiện để cộng đồng tham gia, qua đó góp phần gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: H.V

Cùng với đó, Hội thảo “Di sản văn hóa Tây Nguyên trong mỹ thuật điêu khắc” vào ngày 24-11 tại Bảo tàng Pleiku; đợt phim chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam” từ ngày 18 đến 25-11, ưu tiên các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa; các hoạt động phát triển văn hóa đọc và không gian sáng tạo tại Thư viện tỉnh Gia Lai và phường Quy Nhơn Đông; trưng bày sách lịch sử, văn hoá Việt Nam và xây dựng các sản phẩm truyền thống số hưởng ứng “Ngày Văn hoá Việt Nam” tại Thư viện Pleiku.

Trong lĩnh vực du lịch, các cơ sở lưu trú được vận động tham gia tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm thủ công, trang phục truyền thống và các video quảng bá văn hóa, điểm đến của Gia Lai. Thời gian tập trung từ ngày 19 đến 25/11.

Tại các xã, phường, hoạt động hưởng ứng được triển khai phù hợp điều kiện thực tế, ưu tiên lồng ghép với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Các địa phương được yêu cầu phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng như Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, văn hóa Jrai, Bahnar, Chăm Hroi, võ cổ truyền, nghệ thuật tuồng, bài chòi...

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và trùng lặp. Việc triển khai phải theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; đồng thời tăng cường ứng dụng số trong quảng bá, cập nhật thông tin các hoạt động, sản phẩm và không gian văn hóa tiêu biểu của tỉnh.