Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 6 và 7-2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy tàu cá tại khu vực đầm Thị Nại (xã Tuy Phước Đông) và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc), gây thiệt hại 24 tàu cá.

Trước tình hình này, Sở đã kiến nghị Cục Thủy sản và Kiểm ngư xem xét sửa đổi quy định về duy trì hoạt động thiết bị VMS khi tàu cá neo đậu tại bờ. Tuy nhiên, tại văn bản trả lời ngày 3-11-2026, Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết chưa đủ cơ sở xem xét sửa đổi quy định, đồng thời đề nghị địa phương tập trung các giải pháp bảo đảm an toàn kỹ thuật hệ thống điện và phòng cháy, chữa cháy trên tàu cá.

Tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy đối với tàu cá neo đậu tại cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn. Ảnh: Phan Tuấn

Theo quy định tại Nghị định số 41/2026/NĐ-CP, chủ tàu hoặc thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/7 khi tàu hoạt động trên biển, đảo và neo đậu tại bờ, đảo nơi có cảng cá. Vì vậy, việc tàu neo đậu không đồng nghĩa với được phép ngắt kết nối hoặc ngắt nguồn điện thiết bị VMS.

Để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, Sở yêu cầu các địa phương phối hợp cùng đơn vị quản lý cảng cá rà soát tàu neo đậu dài ngày, tàu ngừng hoạt động hoặc không có người thường xuyên trông coi; hướng dẫn chủ tàu kiểm tra, bảo dưỡng dây dẫn, đầu nối, ắc quy và các thiết bị bảo vệ điện. Các tổ chức đăng kiểm tàu cá cũng được đề nghị chú trọng kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện và thiết bị VMS trong quá trình kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá.

Đối với chủ tàu, thuyền trưởng, bên cạnh việc duy trì VMS hoạt động liên tục, cần chủ động kiểm soát nguồn điện khi tàu neo đậu; ngắt các thiết bị, mạch điện không cần thiết theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhưng vẫn bảo đảm nguồn điện cho thiết bị giám sát hành trình và các thiết bị thiết yếu phục vụ an toàn của tàu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tình trạng hệ thống điện, kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ chập điện, cháy, nổ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Thủy sản theo dõi việc duy trì hoạt động thiết bị VMS, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và tổng hợp khó khăn, vướng mắc để tham mưu xử lý.