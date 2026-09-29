Gia Lai: Trao tặng thẻ BHYT cho bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Hiệp hội Du lịch Gia Lai trao tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng, giúp bệnh nhân có thêm điều kiện khám, chữa bệnh, nhất là đối với các bệnh lý ngoài bệnh phong.

Quang cảnh lễ trao tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Làng phong Quy Hòa hiện có khoảng 311 bệnh nhân khuyết tật, trong đó nhiều người tuổi cao, sống neo đơn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Một số bệnh nhân có điều kiện tự mua thẻ BHYT, song không ít trường hợp không có khả năng tự tham gia BHYT do tuổi cao, khuyết tật nặng hoặc không có nguồn thu nhập ổn định.

Theo Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, việc không có thẻ BHYT khiến bệnh nhân gặp nhiều khó khăn khi khám, chữa các bệnh lý khác ngoài bệnh phong. Các trường hợp cần điều trị tại những cơ sở y tế khác, thực hiện phẫu thuật, xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu... đều phát sinh chi phí, trong khi nguồn ngân sách của bệnh viện được Nhà nước cấp hằng năm có giới hạn.

Do đó, việc được cấp thẻ BHYT giúp bệnh nhân chủ động hơn trong khám, chữa bệnh, đồng thời giảm áp lực chi phí cho cả người bệnh và bệnh viện.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Gia Lai cho biết: Trong quá trình triển khai chương trình gặp một số khó khăn, trong đó, việc chuyển đổi số, tích hợp thông tin thẻ BHYT với căn cước công dân khiến một số bệnh nhân phong chưa hoàn thiện được các thủ tục cần thiết. Có những trường hợp tưởng chừng không thể làm được thẻ BHYT. Tuy nhiên, với sự phối hợp của các cơ quan liên quan, đến nay 50 bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn đã được cấp thẻ BHYT.

Theo TS.BS Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa, ngoài bệnh phong và những di chứng do bệnh phong để lại, bệnh nhân tại đây vẫn có thể mắc các bệnh lý khác trong quá trình sinh sống, trong đó có những bệnh cần điều trị lâu dài và chi phí lớn. Vì vậy, thẻ BHYT có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bà con được tiếp cận và điều trị toàn diện hơn, không chỉ đối với bệnh phong mà còn các bệnh lý khác có thể mắc phải.

Những tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp bệnh nhân phong vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tốt hơn.

Bệnh nhân phong vui mừng và phấn khởi khi được trao tặng thẻ bảo hiểm y tế.

Từ khi được hỗ trợ thẻ BHYT, nhiều bệnh nhân có điều kiện thuận lợi hơn trong việc khám, chữa các bệnh lý ngoài bệnh phong. Một số trường hợp đã được hỗ trợ phẫu thuật mắt, thực hiện các phẫu thuật khác cũng như xét nghiệm, chụp chiếu chuyên sâu.

Có thể thấy, những tấm thẻ BHYT được trao tặng không chỉ giúp bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng đến với người bệnh, với tinh thần không để bệnh nhân phong có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ lại phía sau.