Gia Lai: Trao hơn 2.000 phần quà Trung thu đến trẻ em vùng khó

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ 2026”

Chương trình trao hơn 2.000 phần quà Trung thu cho thiếu nhi, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại làng Tnung, hơn 200 em nhỏ được vui Trung thu, nhận quà và tham gia các hoạt động giao lưu, văn nghệ, trò chơi.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được lồng ghép bằng hình thức gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Qua những câu chuyện, trò chơi và phần giao lưu, các em được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Tại làng Mui và làng Cùi, Ban tổ chức trao 1.500 phần quà cho thiếu nhi; đồng thời tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 117 hộ nghèo, cận nghèo và 20 hộ gia đình mắc bệnh phong cùi.

Mỗi phần quà là sự sẻ chia, gửi gắm tình cảm của cán bộ, đoàn viên, hội viên Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông cùng các nhà hảo tâm, góp thêm niềm vui và một mùa Trung thu ấm áp cho trẻ em địa phương

Đón nhận phần quà cùng con nhỏ, chị Rơ Mah Chi (20 tuổi, làng Cùi) cho biết gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, hai vợ chồng không có ruộng vườn, chủ yếu làm thuê. Sự quan tâm, sẻ chia của các cán bộ và nhà hảo tâm là nguồn động viên ý nghĩa đối với gia đình.

Chuỗi hoạt động không chỉ mang đến những món quà thiết thực, mà còn góp phần tạo nên một mùa Trung thu ấm áp, giúp trẻ em vùng khó có thêm niềm vui và những ký ức đẹp về mùa trăng tháng Tám.

Qua từng phần quà, lời thăm hỏi và hoạt động giao lưu, tinh thần sẻ chia tiếp tục được lan tỏa, góp phần kết nối cộng đồng và chăm lo tốt hơn cho trẻ em, các gia đình còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Cán bộ Đoàn Thanh niên - Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai tuyên truyền pháp luật và trao quà cho cho thiếu nhi, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình

Sự chung tay của nhiều lực lượng đã đưa không khí Trung thu đến gần hơn với trẻ em và các gia đình còn nhiều gian khó. Ở đó, những món là sự quan tâm được trao gửi đúng lúc, giúp mùa trăng trở nên ấm áp hơn.

Giữa sắc màu rộn ràng của mùa Trung thu, những ánh mắt trẻ thơ, những nụ cười và niềm vui giản dị khi nhận quà trở thành hình ảnh đẹp của chương trình.

Những phần quà và lời thăm hỏi đã mang đến sự động viên, giúp các em nhỏ có thêm niềm vui và động lực trong cuộc sống.