Gia Lai trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án GO! Pleiku

Ngày 5/10, UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Central Retail Việt Nam và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng (dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku.

Buổi làm việc do ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện các sở, ngành liên quan; về phía Tập đoàn Central Retail Việt Nam có ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn, làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku cho Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Nhật, thành viên của Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án Trung tâm thương mại GO! tại Gia Lai có tổng diện tích gần 15.000m², tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý I/2027. Theo kế hoạch, trung tâm thương mại sẽ có đại siêu thị GO!, cung ứng hơn 40.000 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đồng thời tạo hàng trăm việc làm trực tiếp và gián tiếp khi đi vào hoạt động.

Một trong những kỳ vọng được đặt ra từ dự án là mở rộng kênh phân phối cho nông sản và sản phẩm đặc trưng của Gia Lai. Thông qua GO! Pleiku, các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh có thêm cơ hội tiếp cận hệ thống bán lẻ GO! trên toàn quốc. Đây được xem là hướng kết nối trực tiếp giữa vùng sản xuất với hệ thống phân phối hiện đại, góp phần đa dạng hóa đầu ra cho nông sản.

Ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Các mặt hàng như dưa hấu, bí đỏ, khoai lang và nhiều sản phẩm nông nghiệp khác của Gia Lai có thể được đưa vào hệ thống phân phối của Central Retail nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, nguồn gốc, quy cách và tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá việc dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bước tiến trong quá trình cụ thể hóa các dự án đã được thu hút, kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hữu Quế, tỉnh Gia Lai đang tập trung phát triển thương mại, dịch vụ gắn với lợi thế về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và thị trường tiêu dùng. Vì vậy, cùng với thu hút đầu tư, tỉnh quan tâm đến việc hình thành các kênh phân phối hiện đại, tạo thêm dư địa cho hàng hóa sản xuất trong tỉnh tiếp cận thị trường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định; đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp hình cùng đoàn công tác của Tập đoàn Central Retail Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc Central Retail Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đánh giá cao sự đồng hành của tỉnh Gia Lai trong quá trình triển khai dự án. Theo ông Olivier Langlet, từ thời điểm Central Retail tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 28/9/2025 đến khi được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ khoảng một năm. Đây là dấu mốc quan trọng để doanh nghiệp chuẩn bị triển khai dự án GO! Pleiku trong quý I/2027.

Dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku có tổng diện tích gần 15.000m², tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý I/2027.

Việc hình thành trung tâm thương mại GO! được kỳ vọng bổ sung một điểm bán lẻ quy mô lớn, hiện đại tại Gia Lai, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân địa phương và khu vực lân cận, đồng thời tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn.

"Việc được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại tại tỉnh Gia Lai trong bối cảnh kinh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, là minh chứng cho niềm tin của Central Retail vào môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi luôn sẵn sàng đầu tư mở rộng kinh doanh tại Việt Nam để triển khai chiến lược Better for Vietnam - tốt hơn cho Việt Nam, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam”, ông Olivier Langlet nhấn mạnh.

Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng thương mại tại khu vực trung tâm Pleiku, tạo thêm lựa chọn mua sắm cho người dân và thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ.