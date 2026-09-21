Gia Lai: Trao gần 2.000 suất quà Trung thu cho thiếu nhi các xã biên giới

Tại Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Ia Nan), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ia Nan phối hợp với nhóm G9 -Vì Nụ Cười Trẻ Thơ (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Mang Trăng lên bản 2026”.

Chương trình Trung thu “Mang Trăng lên bản 2026” trao nhiều phần quà thiết thực cho thiếu nhi. Ảnh: Thế Sơn

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng “Chăm ngoan - Vượt khó - Học giỏi”, mỗi suất 500.000 đồng; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 40 suất quà an sinh cho các hộ khó khăn, trị giá khoảng 400.000 đồng/suất.

Ngoài ra, 424 học sinh Trường TH và THCS Phan Bội Châu được nhận quà Trung thu, trị giá khoảng 100.000 đồng/suất, gồm lồng đèn, bánh Trung thu, tập vở và bánh kẹo.

Màn múa lân rộn ràng góp thêm sắc màu và không khí vui tươi cho đêm hội Trung thu. Ảnh: Lạc Hà

Tại xã Ia Dom, UBND xã phối hợp với nhóm G9 - Vì Nụ Cười Trẻ Thơ và Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Đêm trăng Biên giới - Sáng mãi Biên cương”. Chương trình trao hơn 500 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom trao 16 suất quà cho các cháu là con cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và dân quân thường trực đang công tác tại đơn vị.

Tại làng Doch Kuế (xã Ia Krái), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715, Agribank Chi nhánh Ia Grai Đông Gia Lai và nhóm thiện nguyện 0 đồng Ia Krái tổ chức chương trình “Trung thu - Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Tặng quà cho các em thiếu nhi xã Ia Krái. Ảnh: Lạc Hà

Tại đây, Ban tổ chức trao 30 suất quà cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Hơn 300 suất quà Trung thu cũng được trao cho thiếu nhi trên địa bàn.