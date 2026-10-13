Gia Lai: Trao 50 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam

Tại xã Ia Hrú, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao 15 suất quà. Tại xã Chư Sê, chương trình trao 10 suất quà. Mỗi suất 2 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống. Tổng kinh phí trao quà tại hai địa phương là 50 triệu đồng.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà cho nạn nhân da cam tại xã Ia Hrú. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Đây là hoạt động nằm trong chương trình trao tặng 50 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hỗ trợ. Trước đó, ngày 7-10, Hội đã trao 25 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam tại các xã, phường ở thị xã Hoài Nhơn cũ, huyện Hoài Ân cũ, huyện Phù Mỹ cũ.