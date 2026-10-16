Gia Lai: Trao 100 suất quà cho phụ nữ khiếm thị
Sáng 16-10, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Người mù tỉnh và nhà tài trợ đã trao quà cho 100 phụ nữ khiếm thị ở một số xã, phường phía Đông tỉnh.
Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng, gồm đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và 200 ngàn đồng tiền mặt.
Đây là chương trình thiện nguyện thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đến những người phụ nữ yếu thế trong xã hội, giúp họ có thêm chi phí trang trải cuộc sống.
Tổng các phần quà trị giá 35 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (phường Quy Nhơn Tây) tài trợ, thông qua sự kết nối của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước và Chi hội Ước mơ Quy Nhơn.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-trao-100-suat-qua-cho-phu-nu-khiem-thi-post602195.html