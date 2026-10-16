Gia Lai: Trao 100 suất quà cho phụ nữ khiếm thị

​Mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng, gồm đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cùng nhà tài trợ trao quà cho phụ nữ khiếm thị. Ảnh: Kim Hường

Đây là chương trình thiện nguyện thể hiện sự chia sẻ, quan tâm đến những người phụ nữ yếu thế trong xã hội, giúp họ có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

Tổng các phần quà trị giá 35 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Văn Hùng (phường Quy Nhơn Tây) tài trợ, thông qua sự kết nối của Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bác Ái Tuy Phước và Chi hội Ước mơ Quy Nhơn.